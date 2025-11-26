Произведения и личные вещи Миржакыпа Дулатова, а также членов его семьи представили в галерее областного историко-краеведческого музея. Выставка стала финалом в списке мероприятий в честь 140-летнего юбилея общественного деятеля.

Показать то, что сложно увидеть

- Мы работаем в проекте межмузейного сотрудничества, - поясняет директор областного историко-краеведческого музея Гульжан МЕНДЕКИНОВА. – В этот раз мы представили экспонаты из музея села Тургай. Идея была в чём: в этом собрании имеются уникальные экспонаты, которыми лично пользовался Миржакып Дулатов, есть вещи, сделанные его руками. Мы хотели показать их жителям областного центра, они вызовут интерес у любого посетителя.

Вот бритвенный прибор самого Миржакыпа, а здесь – ажурный воротник Гайнижамал, супруги публициста. Вот фото 1924 года с роднёй в Оренбурге. До ареста ещё четыре года…

اويان قزاق

«Проснись, казах, открой глаза и спину разогни, в дремучей чёрной нищете растут твои сыны. Твой дух ослаб, ты без земли, без своей воли. Казах мой, лёжа на боку, какой ждёшь доли?» – вопрошал Миржакып в своём знаменитом стихотворении из сборника «Оян, қазақ» 1909 года.

Сборник был распространён моментально и переиздан в 1911 году. Правда, затем весь тираж арестовали. В то время «... казахский народ попал целиком в зависимость от России, он совершенно бесправен. Поборы и налоги, собираемые с него, не идут на его нужды. Царское правительство готово было подвергнуть казахов геноциду", - писал Дулатов.

- За это стихотворение его и начали преследовать, - считает поэт, драматург, журналист и общественный деятель Акылбек ШАЯХМЕТ. – «Подними голову», – призывал Миржакып. Мы на самом деле сейчас глаза открыли, за тридцать лет Независимости, если можно сказать, отошли ото сна. Но голову не подняли…

«Если я заблуждаюсь, то вместе с народом…»

В опале и при царе, и при советах… 29 декабря 1928 года Дулатова, как одного из лидеров правительства Алаш-орды, арестовали по обвинению в казахском национализме. В соседних с ним камерах сидели Жусупбек Аймаутов и опять, как и в царское время, Ахмет Байтурсынулы.

Миржакып Дулатов среди строителей Беломоро-Балтийского канала. Фото из экспозиции

В своем последнем слове Миржакып заявил: «Ради будущего своего народа я обязан делать всё возможное. Если я заблуждаюсь, то вместе с народом. Рано или поздно истина восторжествует». Расстрел заменили на десятилетнее лишение свободы.

А. Баяндин. ''Портрет Дулатова''

Мустафа Шокай пытался устроить Дулатову побег из Соловков, когда туда зашло торговое судно из Франции. Заключённый отверг предложение, опасаясь за судьбу родных. 5 октября 1935 года Миржакып скончался в Центральном лазарете лагеря.

Портрет М. Дулатова, выложенный из риса

Экспозиция о нашем великом земляке продолжит работу в картинной галерее в течение месяца.

Фото автора