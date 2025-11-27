Биометрические считыватели нужно будет устанавливать во всех торговых точках. Национальная платёжная корпорация планирует развивать биометрические способы оплаты в 2026 году, передает Informburo.kz. Об этом рассказал директор департамента развития платёжных систем НПК Райымбек Шаймерденов на брифинге в РСК Алматы.

Фото Depositphotos.com

В план развития на следующий год включён блок по биометрии лица, руки, ладони, глаза. Это будет отдельный сервис внутри платёжной инфраструктуры.

"Мы склоняемся к тому, что, скорее всего, это будет оплата лицом. В плане на 2026 год заложены работы по анализу и проработке этого направления", – сказал Шаймерденов.

Главный барьер – стоимость оборудования. Биометрические считыватели нужно будет устанавливать во всех торговых точках, а это может увеличить расходы бизнеса и в итоге повлиять на комиссии.

"В то время, когда мы боремся за снижение комиссии, есть риск, что такие решения, наоборот, приведут к их росту", – заключил спикер.