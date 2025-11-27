Сотовые операторы Altel, Beeline и Tele2 объявили о повышении тарифов на услуги интернета и связи, сообщает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

В Tele2 и Altel сообщили, что абонентская плата и объём услуг по тарифам изменятся уже с 25 декабря этого года. Одна из причин такого решения – введение нового Налогового кодекса.



"Компания пересмотрит цены на тарифные планы. Это вынужденная мера, она связана с ростом затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание, а также с изменениями в налоговом законодательстве. Изменение абонплат позволит нам и дальше обеспечивать стабильность сервисов и предоставлять ещё более качественные услуги", – говорится в сообщении.



Точную информацию о том, как изменятся тарифы, абонентам отправят SMS-сообщением.

В Beeline также отметили, что с 1 января 2026 года произойдёт изменение размера стоимости услуг мобильного и офисного интернета. Подробнее с повышением цен можно ознакомиться на сайте компании.

Кроме того, повысятся цены и на тарифные планы. Однако пока мобильный оператор не предоставил подробную информацию.

"Изменение ставки НДС отразится на стоимости услуг связи, интернета и сопутствующих сервисов. В связи с этим абонентская плата по тарифным планам будет скорректирована. Мы заранее уведомим пользователей об обновлённых ценах – не менее чем за 30 календарных дней до вступления изменений в силу", – написали в компании.



В ️октябре президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин сообщал, что сотовый оператор в 2026 году планирует пересмотреть стоимость тарифов, увеличив примерно на 15-20%. Tele2 и Altel тоже планирует повысить цены на услуги на 15-20%.



