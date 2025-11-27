В Алматы, в «ADD Ustel Tennis Ortalygy», прошел традиционный открытый юношеский турнир по настольному теннису «Золотая осень» с участием сильнейших юных спортсменов Астаны, Алматы, Шымкента и регионов Казахстана, а также Ташкентской, Андижанской и Хорезмской областей Узбекистана, разыгравших награды в трех возрастных группах - 2010-2012 г.р., 2013-2014 г.р. и 2015 г.р. и младше.

Гости из Узбекистана оказали серьезную конкуренцию сильнейшим юным казахстанским мастерам маленькой ракетки, пробившись в пять из шести финалов, причем один получился чисто узбекистанским. А вот в трех из четырех финальных казахстанско-узбекистанских противостояниях победителями вышли хозяева турнира. И две победы на счету воспитанников отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ №2.

Играет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

В возрастной группе 2013-2014 г.р. среди девушек в решающем матче встретились Жания Бекмухамбетова из Костаная и теннисистка из Ташкентской области Махлиё Машарипова, представляющая известный спортивный клуб «Хван Ман Гым» и считавшаяся одной из фавориток турнира. Однако Бекмухамбетова не оставила шансов своей сопернице, обыграв ее со счетом 3:0, и завоевала золотую медаль.

Третьей в этой группе была еще одна узбекистанская теннисистка - Одина Арслонова из Андижана.

Призеры турнира «Золотая осень» Махлиё Машарипова (Узбекистан), Жания Бекмухамбетова (в центре) и Одина Арслонова (Узбекистан) / Фото ttfrk.kz

Соперником костанайца Дагира Даниярова по финалу в возрастной группе 2015 г.р. и младше стал также представитель спортклуба «Хван Ман Гым» из Ташкентской области Эльбек Нурбаев. Поединок получился очень упорным и завершился победой Даниярова со счетом 3:2.

Играет Дагир Данияров / Фото ttfrk.kz

Призеры турнира «Золотая осень» Эльбек Нурбаев (Узбекистан), Дагир Данияров (в центре) и Айсултан Байдуйсен (Павлодар) / Фото ttfrk.kz

Хорошо выступили в южной столице и другие воспитанники ДЮСШ №2. Так, в возрастной группе 2015 г.р. и моложе Амир Саркытбай занял 5 место и Артем Ваплер стал 9-м, а Агриппина Дорошук заняла 10-е место в категории 2013 г.р.-2014 г.р.