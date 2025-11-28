Со следующего года нарушители общественного порядка в Казахстане станут платить ещё больше: Парламент утвердил трёхлетний бюджет, регулирующий размер МРП, который, в свою очередь, определяет размер штрафов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

В законе о республиканском бюджете на 2026-2028 годы размер месячного расчётного показателя (МРП) составит 4 325 тенге (в 2025 году - 3 932 тенге). Тем временем штрафы в Казахстане рассчитывают именно в МРП.

Как будут наказывать за мат

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), минимальное наказание за нецензурную брань в общественных местах сегодня - 20 МРП (78 640 тенге в 2025 году). В следующем году размер штрафа составит 86 500 тенге.

Наказание за грязь и мусор

Сейчас в КоАП за загрязнение мест общего пользования, парков и скверов предусмотрен минимальный штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге). За повторное нарушение - 20 МРП (78 640 тенге). В следующем году казахстанцы будут платить уже 43 250 тенге в первый раз, и 86 500 тенге — за повторное нарушение.

Распитие алкоголя в общественном месте

За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения по КоАП штрафуют: минимально - на 5 МРП (19 660 тенге), максимально - на 10 МРП (39 320 тенге). Теперь размеры штрафов вырастут до 21 625 - 43 250 тенге.

Наказание за вандализм

За вандализм в Казахстане наказывают в рамках Уголовного кодекса. Минимальное наказание - штраф от 100 до 200 МРП (393 200—786 400 тенге). В 2026 году размер штрафа составит 432 500 - 865 000 тенге - в зависимости от степени тяжести правонарушения. Максимальный штраф по этой статье - от 500 до 2 000 МРП - или 2,1-8,6 миллиона тенге в 2026 году.

Несовершеннолетних за вандализм наказывают в рамках КоАП - 15 МРП штрафа для родителей или опекунов (58 980 тенге). В 2026 году они будут платить 64 875 тенге.

По статье о мелком хулиганстве за осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах действует штраф 50-60 МРП (196 600-235 920 тенге). В 2026 году размеры штрафов вырастут до 216 250—259 500 тенге.

Напомним: прошлый год стал рекордным для Казахстана по количеству штрафов за последние 9 лет.