Минтранспорта РК решило, что автодорога между Костанаем и Рудным останется платной, а перерасчет водителям за пользование ей во время ремонта не будет. Об этом сегодня, 27 ноября, на брифинге в РСК сообщил заместитель директора областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Айдар ХАСАНОВ.

Про платные автодороги

Напомним, весной водителям обещали временно отменить плату на время ремонта автодороги «Костанай - Рудный -Денисовка -Комсомольское - Карабутак» , но летом автомобилисты сообщали, что сбор продолжался.

После чего ситуацию "НГ" прокомментировал тогдашний директор областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ:

- Мы считаем, что это неправильно - брать деньги за проезд по недостроенной дороге, - отмечал он. - Вопрос находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Как только будет принято соответствующее решение, сборы будут отменены.



Сегодня на брифинге Айдар Хасанов также пояснил, что все вопросы компенсации находятся в компетенции Дирекции платных дорог. Контактный номер - 14-03.

На вопрос о состоянии еще одной платной трассы - от Костаная до пункта пропуска «Кайрак» "НГ" ответил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Алмаз ЕСЕНЖОЛОВ. Спикер также коснулся проблемы с отсутствием места для автомобилей на территории пункта пропуска "Кайрак" на границе с РФ (в последнее время об этом "НГ" сообщали водители):

- Средний ремонт 56 км платного участка этой автодороги - от Карабалыка до Озёрного - пройдёт в следующем году, - пояснил он. - Сейчас на территории пункта «Кайрак» ведётся разработка ПСД. Совместно с акиматом Карабалыкского района решается вопрос об отведении 5 га земли под накопитель для большегрузов. Сейчас выполняются топосъёмки и генпланирование участка.

По информации спикеров, в Костанайской области работают два платных участка: 51 км между Костанаем и Рудным и 163 км трассы в направлении пункта пропуска «Кайрак» от Костаная. Новых платных дорог в этом году году не вводили.

Про состояние автодорог в области

По данным директора областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Серика КАРАБЕКОВА, общая протяжённость автодорог республиканского значения в области составляет 1546 км. В этом году на капитальный и средний ремонт выделено 46,4 млрд тенге.

- Завершены капитальные ремонты моста в районе посёлка Октябрьский и 33 водопропускных труб в Аркалыкском районе. Первый объект введён в эксплуатацию 23 октября, труб запланирована на декабрь, - пояснил он. - Также в области проведен средний ремонт 380 км автодорог.



Сданы участки:



п. Сарыколь - граница СКО (27,1 км)

граница СКО - п. Сатай (16,4 км)

п. Бестобе - граница Актюбинской области (85 км)

Тобыл - п. Осиновка и п. Новонежинка - п. Аманкарагай (17 км)

поворот на п. Магнай - граница РФ (Кайрак) (36 км)

Рудный - Костанай (31,5 км)

Житикара - п. Мюктиколь (44 км)

Аркалык - граница Улытауской области (71 км)

п.Тюнтюгур - граница Акмолинской области (22 км)

п. Денисовка - п. Тавриченко (28,5 км)

В планах на следующий год ещё 148 км среднего ремонта автодорог.



Запланированы участки:



граница Карабалыкского района - п. Пешковка

п. Озерное - Костанай (56,7 км)

западный обход Рудного (6,3 км)

п. Мюктиколь - граница РФ (пп «Кондыбай») (42 км)

районы п. Узунколь и п. Молокановка - г. Тобыл (31 км)



Обслуживанием республиканских трасс занимаются 4 ДЭУ и 14 ДЭПов. По данным «ҚазАвтоЖол», на сегодня 1360,6 км (88%) дорог находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В этом году на автодорогах также было проводено 5,3 км освещения: 3,3 км на автодороге «Карабутак - Денисовка - Костанай» (ж/м Кунай) и 2 км на автодороге «Костанай - Аулиеколь - Сурган» (п. Октябрьский).

Подключение объектов завершат до 10 декабря. Также ведутся работы по освещению 21,5 км на трассе «Карабутак - Комсомольское -Денисовка - Рудный -Костанай».

До конца года в Тобыле также заработают регулируемые светофоры на перекрёстке ул. Механизаторов и ул. Целинная и установят дополнительный светофор на въезде в ж/м «Дружба». В Тобыле уже установлен новый светофор на перекрёстке улиц Механизаторов и Школьников.



