Ремонтные работы на этом участке автодороги «Костанай - Рудный - Денисовка - Комсомольское - Карабутак» 16 июня осмотрел аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

На сегодня выполненено около 60% работ.

- Подрядчик - ТОО «АБЗ плюс». Ведут работы круглосуточно, - комментировал директор областного филиала АО «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ. - Старое дорожное покрытие снимаем методом фрезерования и укладываем асфальт из двух слоев: нижнего крупнозернистого (6 см) и верхнего мелкозернистого (5 см). Общая толщина - 11 см.

Уже уложено 28 км нижнего и 15 км верхнего слоя. Всего планируется использовать около 160 тыс. тонн асфальта.

- В ремонтных работах задействовано более 35 специалистов, а также 17 единиц спецтехники и 20 самосвалов. Работы идут в две смены, - добавил заместитель гендиректора ТОО «АБЗ плюс» Валентин ШИЛЯЕВ. - В сутки укладывается от 1,5 до 2,5 км дорожного полотна, в зависимости от удалённости участка от Костаная, так как там расположен завод по производству асфальта. Это уже вопрос логистики.

Если погодные условия позволят, завершить все работы планируют не в октябре, как предполагалось ранее, а уже к концу августа. Окончательной точкой станет участок на въезде в Костанай до проспекта Абая.

Технический контроль проводят специалисты АО «КазАвтоЖол» и Национального центра качества дорожных активов (НЦКДА). Технадзор осуществляет ТОО «ФИРИДО».

- Качество асфальта ежедневно проверяется лабораторным методом. Исследуем керны, - пояснил главный эксперт ТОО Ерлан БРЯНОВ. - Пока что замечаний именно по качеству асфальта у нас к подрядчику нет. Замечания есть, например, по использованию рабочими средств индивидуальной защиты (спецжилетов) или по установке пикетажа. Но такие замечания устраняются оперативно. Температурный режим укладки - 130 градусов - подрядчиком строго соблюдается.

Аким области подчеркнул стратегическое значение трассы: поток транспорта между Костанаем и Рудным достигает более 10 тысяч машин в сутки. В связи с этим в планах строительство объездной дороги вокруг Рудного длиной 17 км, чтобы разгрузить улицу Топоркова.

- Мы направили рекордную сумму - 106 млрд тенге - на дорожное строительство, из них 47 млрд на областные трассы, - сказал Кумар Аксакалов. - В числе приоритетных направлений: завершение участков «Узынколь -Троебратский», «Сарыколь - СКО», Карабалык - КПП Кайрак, а также ремонт в Карасуском районе и на направлениях Аркалык - Астана и Торгай - Ергыз.

Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», аким пояснил, что ремонт на участке «Сарыколь - СКО» планировали завершить ещё в прошлом году, но не получилось из-за паводка. В этом году уровень воды спал, и ремонт будут продолжать.

Что с освещением?

Особое внимание уделяется безопасности и удобству водителей. Вдоль трассы будет установлено современное освещение. В прошлом году осветили 2 км дороги, в этом году планируют 3,8 км от ТОО «АБЗ плюс» и ещё 25 км силами другой подрядной организации.

Проект устройства наружного освещения - на стадии согласования с электроснабжающей организацией ТОО «ЭПК-Forfait». Уже закуплены материалы на 70,5 млн тенге. Проводятся конкурсные процедуры по закупу опор освещения. В ближайшее время объявят конкурс на выполнение строительно-монтажных работ.

Будет ли разделительное ограждение?

Отвечая на вопрос корреспондента «НГ», Андрей Горват сообщил: устанавливать железное ограждение в виде разделительной полосы не планируется.

- Изначально мы хотели засыпать разделительную полосу фрезерованным материалом, но тогда оно бы закаталось и было бы как большая взлётно-посадочная полоса - водители бы «летали» и не смотрели ни на что, - пояснил он.

Кумар Аксакалов отметил: если установить такое ограждение, там будет задерживаться снег.

- Поэтому желательно ставить не какие-то большие конструкции, а облегчённые, которые бы не сдерживали снег, - пояснил аким области. - Если снег будет накапливаться, то это нагрузка, деньги и так далее. Поэтому мы не видим в этом необходимости, и в проекте это не было предусмотрено.

Ерлан Брянов добавил: дорога «Костанай - Рудный» двухполосная, а потому машины не могут выехать на встречную полосу.

- Поэтому считаю, что такой необходимости нет, - сказал он. - При этом, если у заказчика будет техдокументация на установку такого ограждения, то, я думаю, оно не помешает для безопасности дорожного движения.



У подрядчика на этот счёт другое мнение.

- Мы идём в ногу со временем. Если опираться на опыт других стран, там везде предусмотрено разделительное ограждение, как и специальные заборчики, которые препятствуют ослеплению водителя дальним светом фар другого автомобиля, - отметил Валентин Шиляев. - Если в дальнейшем на этом участке установят такое ограждение, это будет огромный плюс для эксплуатации этой дороги. Но свою работу мы выполняем в рамках техдокументации, и это будет зависеть от заказчика - государства.

Будет ли участок платным?

Андрей Горват также сообщил, что участок, на котором идут ремонтные работы, до сих пор остаётся платным, несмотря на то, что убрать плату здесь обещали ещё в апреле.

- Мы считаем, что это неправильно - брать деньги за проезд по недостроенной дороге, - отметил он, отвечая на вопрос "НГ". - Вопрос находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Как только будет принято соответствующее решение, сборы будут отменены.

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