Корреспонденты «НГ» 13 марта проехали 163 км участка республиканской трассы М-36, за проезд по которому с грузового транспорта и автобусов уже три недели снимают деньги. В 11.30 в очереди на пункте пропуска стояло 55 большегрузных машин. Мы спрашивали, как водители оценивают практику платы за проезд.

Кто-то отвечал нам вопросом на вопрос: «Вы же сами по этой дороге только что ехали. Как вам участок после Пешковки? Яма на яме, латка на латке».

Ответы были ожидаемо негативными. И в общем-то даже не из-за размера сумм, которые снимает государство. Платные дороги в Казахстане функционируют уже несколько лет, они есть в РФ, куда многие доставляют грузы, так что водители фур давно в теме и им есть с чем сравнивать качество первого платного участка на территории Костанайской области.

Оно, кстати, на всем протяжении - с 539-го по 376-й километр трассы на Троицк - сильно разнится. От Озерного до Пешковки дорожное полотно выглядит прилично. Потом железнодорожный переезд с донельзя выбитым асфальтом и дальше - откровенно плохая дорога. Мы даже пару дорожных знаков сфотографировали, которые заботливо предупреждали об этом.

- Прежде чем деньги брать, надо было отремонтировать нормально, - считает водитель с 10-летним стажем костанаец Азамат ЗЕНГИТАЕВ, - только что слушал в машине выступление министра - говорит: «За плохие дороги денег не берем». Ну очевидно же, что мы платим за такую.

Спрашиваем, а где в Казахстане нормальная платная дорога. Водители называют участок Астана-Караганда, говорят, что это практически автобан.

- Четыре полосы, можно на всем протяжении идти со скоростью 90 км/час, не бояться, что сбоку кто-то выскочит, - перечислил плюсы алматинский водитель Павел ДОЛГОВ. - Там хоть понятно, за что платить. А здесь разметки не видно, отбойников нет. Нам остановится негде, если что случится: сейчас обочины сырые, проваливаются, можно завязнуть, тяжелой машине легко по таким сползти с трассы.

Накануне дня нашей командировки ночью из-за небольшого мороза обледенел участок трассы на подъезде к Федоровке. В инстаграм-аккаунт рано утром прислали ролик, в котором водитель сообщал, что платная дорога «в отвратительном состоянии», и о том, что машины «КазАвтоЖола» стоят на обочине и «чего-то ждут».

- Мы «поймали» гололед где-то километров за 15 до Федоровки. Еле доехали до поселка. Два раза в кювет чуть не улетели. За что платить? - возмущался водитель Олег Х. - Дорога не обслуживается. Ладно, пускай она разбита. Это еще как-то терпимо. Я понимаю, государство должно заработать на ремонт. Но если люди деньги платят, они ж должны хотя бы безопасно ехать. Вы бы посмотрели, что там было в четыре утра - голый лед. Мы добрались до Федоровки и встали тупо на два часа. Ждать, пока дорога растает.

Другие водители говорили, что трассу все-таки посыпали, но начали это делать после 7 часов утра. А реакции на осложнение погодных условий от подразделений АО «НК КазАвтоЖол» на платном участке они ждут срочной. Традиционно сравнивают работу служб с аналогичными в РФ, где, по их дружным уверениям, «пошел снег и техника дорожная по трассе сразу пошла».

Критиковали, конечно, и придорожный сервис. Ближе к райцентрам Федоровка и Карабалык, говорили водители, есть кемпинги, кафе, заправочные комплексы с мини-маркетами, чистыми санузлами, но на перегонах нет ничего подобного.

Мы в поездке обнаружили-таки один придорожный туалет на протяжении всего платного участка. Строение из красного кирпича на два «крыла», крытое бетонными плитами. Стоит по правой стороне, как замаячит аншлаг с задорным указателем на Веселый Кут.

Стоит туалет в кювете. Сейчас к нему и спуститься-то нельзя. Но при хорошей погоде, видимо, можно. Ибо уделан он «под завязку». Гримаса цифровизации - на фасаде строения приклеена и держится бумажка с QR-кодом. На удивление, действующим. Приглашает делать предложения и замечания.

Еще мы заметили, что вдоль дороги появилось несколько мусорных контейнеров. Больше всего их на участке от КП «Рубеж» до границы. Правда, сейчас стоят они на обочинах в такой грязи, что будь ты хоть трижды чистоплотным, к ним не пойдешь.

С водителями мы поговорили и об альтернативе платному участку, который ведет к самому востребованному и потому самому загруженному в области автомобильному пункту пропуска. По закону, вводя оплату за проезд по дороге, государство обязано предоставить второй вариант движения, бесплатный. В этом качестве у нас предлагается использовать дорогу районного значения Костанай - Рудный - Айет - граница Российской Федерации. Водители считают, что это никакая не альтернатива: во-первых, крюк многокилометровый, во-вторых, качество дороги еще хуже.

- Мы пытались проехать через Николаевку, там дорога еще хуже, - считает водитель-федоровчанин Максим МИРОШНИЧЕНКО, - я хозяину машины сказал, что ее очень скоро придется восстанавливать, если там будем ездить.

О стоимости проезда. Нам говорили, что в зависимости от грузоподъемности машины платят от 4 000 до 6 000 тенге в один конец. Предусмотрена возможность предоплаты, это выгоднее. Владелец авомобиля грузоподъёмностью от 10 т до 15 т по предоплате должен отдать 4100 тенге, по постоплате - 4825 тенге; за машины свыше 15 т по предоплате 5 120 тенге, после проезда 6 030 тенге. Платят в основном через придложение Kaspi, хотя способов отплаты предусмотрено много. Но пока, например, чтобы заплатить картой, людям приходится пользоваться терминалами на ближайших к границе заправках.

Итоговый месседж от водителей фур: дайте качество дороги и ее обслуживания, тогда возмущения поубавится. После слов министра транспорта РК Марата Карабаева о том, что за плохие дороги плата не взимается, появилось и предложение. Дабы слова чиновника не были пустым звуком.

- Если уж сделали дорогу на Кайрак платной, то надо сейчас не за все 163 км деньги брать, - сказал «НГ» водитель Азамат Зенгитаев, - например, от Озерного до Пешковки, ну и от Карабалыка до границы - это еще более или менее справедливо.

Проблемами качества платных участков дорог вроде бы озаботились депутаты. В частности, недавно мажилисмен Болатбек Нажметдинулы возмущался тем, что казахстанцам приходится платить за дороги, после которых люди вынуждены отправлять на ремонт автомобили, а также тем, что от министерства транспорта депутаты до сих пор получали формальные ответы.

А в Костанайской области ОО «Правозащитный центр Костанайской области» начало судебный процесс, обратившись с иском к министерству транспорта об оспаривании приказа, в соответствии с которым участок дороги на Кайрак стал платным.

Фото Олега ПАКА и Галины КАТКОВОЙ