О двух случаях мошенничества сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Жительница Костаная 64 лет стала увидела в интернете объявление о «выгодных инвестициях». Поверив обещаниям о высоких доходах, она перешла по ссылкам и перевела злоумышленникам 4 млн тенге.

Мошенники уверяли, что чем больше вложений, тем выше прибыль, и женщина, поддавшись влиянию, уговорила свою соседку перечислить ещё 6 млн тенге.

Фото ДП области

Когда аферисты узнали, что у жертвы есть недвижимость, они решили пойти дальше и убедили её продать квартиру, обещая огромную выгоду. Более того, сами связались с риелторской компанией, представившись «помощниками» женщины, и потребовали срочно выставить квартиру на продажу по цене ниже рыночной.

Подозрения у риелтора возникли сразу: на связь выходило третье лицо, торопили с продажей, а цена была занижена. Выехав на место, риелтор встретилась с хозяйкой квартиры, поняла, что женщина находится под давлением, и незамедлительно сообщила в полицию.

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности прибыли оперативно, объяснили женщине, что она стала жертвой классической инвестиционной схемы, и не позволили довести дело до продажи квартиры и потери последнего имущества.

По факту интернет-мошенничества в особо крупном размере начато досудебное расследование.

Полиция установила анкетные данные лиц, на счета которых были переведены деньги. Их местонахождение устанавливается.

В полиции напоминают: нельзя доверять инвестициям, найденным через случайные ссылки или соцсети, не бывает «гарантированной прибыли», а любая спешка и давление — признаки мошенничества. Одно своевременное обращение спасло женщине квартиру, а одно обращение в полицию может спасти ваши деньги и имущество.

Еще одна супружеская пара пожилая едва не отдала мошенникам 3 миллиона тенге. Им позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и заявили, что их депозитные счета взломаны. Чтобы «спасти деньги», супругам предложили перевести средства на «безопасный зарубежный счет».

Несмотря на сомнения, пенсионеры сняли со счета 3 миллиона тенге и пришли в банк для перевода. Сотрудницу кассы насторожило назначение платежа — «благодарность врачу». Она сразу заподозрила мошенничество и вызвала полицию.

На место прибыли сотрудники Управления по противодействию киберпреступности. Они объяснили пенсионерам, что их пытались обмануть, помогли вернуть деньги на депозит и заблокировали номера злоумышленников. Благодаря внимательности кассирши и полиции пара сохранила все свои сбережения.