В Казахстане с 1 декабря расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Фото Depositphotos.com

В стране уже маркируют табачные изделия, обувь и лекарственные средства. Теперь в список добавили ещё четыре товарные группы:

пивоваренную продукцию;

моторные масла;

товары лёгкой промышленности;

дериваты сайгака.

"1 декабря вступает в силу обязательная маркировка дериватов (рогов) сайгака. Это позволит отследить происхождение рогов и исключить нелегальный оборот, обеспечить контроль за легальными запасами дериватов. Таким образом государство планирует снизить уровень браконьерства", – говорится в сообщении.



Обязательная маркировка пивоваренной продукции и моторных масел начнётся с 1 февраля 2026 года, товаров лёгкой промышленности – с 1 декабря следующего года.

Цифровая маркировка с помощью специального Data Matrix-кода, который наносят на каждую единицу продукции, позволяет отслеживать путь товара от производителя до покупателя. Все данные фиксируются в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

В конце июня стало известно, что в Казахстане решили регулировать популяцию сайгаков. Их численность достигла 3,9 млн особей. Решение об отстреле приняли, "основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике". Сейчас мясо сайгака можно купить в девяти регионах страны, включая столицу, по цене от 2 300 тенге за 1 кг.



