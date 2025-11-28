Деньги пойдут на ремонт объектов теплоснабжения в Костанае, Житикаре и Аркалыке, а также на обновление водоснабжения в Рудно м, сообщает Informburo.kz.

ТЭЦ в Костанае /Фото из архива "НГ"

Из резерва правительства выделили 2,2 млрд тенге на завершение реконструкции теплосетей и модернизацию водоснабжения в четырёх городах Костанайской области. Постановление об этом подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщила его пресс-служба.

Деньги пойдут на ремонт объектов теплоснабжения в Костанае, Житикаре и Аркалыке, а также на обновление водоснабжения в Рудном.

188 млн тенге направят на реконструкцию главного паропровода ТЭЦ в Костанае, который работает с 1955 года. Последний раз его частично ремонтировали в 2012 году.

В Житикаре распределение средств выглядит так: 389 млн тенге на сети в 11-м микрорайоне, 269 млн – на участок по улице Алтынсарина и 205 млн – на улице Жибек Жолы. Эти сети обеспечивают теплом 183 многоквартирных и около 2,5 тысячи малоэтажных домов – всего 15,5 тысячи абонентов.

Около 645 млн тенге пойдут на третью очередь реконструкции тепловых сетей в Аркалыке. В 2025 году подрядчики заменят 1,6 км труб из почти 10 км. К этой сети подключены 300 абонентов, включая школу.

В Рудном 500 млн тенге пойдут на модернизацию системы водоснабжения, включая фильтровальную станцию №2, которая работает с 1978 года. Проект укрепит водоснабжение Рудного, Качара, Горняцкого и промышленных объектов – всего более 122 тысяч человек.



