Сообщение об этом прозвучало на недавней встрече акима области с населением. Реконструировать планируют большой участок одной из самых оживленных улиц города: 2,4 км в границах улиц Фролова и Назарбаева. Проект двухгодичный, должен был стартовать в 2025 году.

Однако в апреле аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании говорил, что проект реконструкции пришлось отправить на доработку, так как в нем не была учтена необходимость обустроить ливневую канализацию. Тогда аким называл предварительную стоимость всех работ - 4,2 млрд тенге.

- На сегодня проект прошел государственную экспертизу, - сказал Жундубаев на встрече с горожанами 21 ноября, - получился он очень дорогой - 5,3 млрд тенге. Но реконструкция необходима. В первую очередь, в ней нуждается даже не дорожное полотно, а сети. На этом участке они очень изношены. Приведу пример. В 2022 году за зимние месяцы там произошло около 50 аварий, и каждый раз в такой ситуации приходится вскрывать асфальт. Проект реконструкции включает замену всех сетей, освещение, расширение дорожного полотна, строительство тротуаров, зеленые насаждения.

Работы планируют начать в 2026 году.

