Читатели сообщили "НГ", что 27 декабря, что на пересечении улиц Тәуелсіздік и Майлина в Костанае произошло ДТП. Как его прокомментировали в полиции?

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что на данном перекрестке произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora.

- В результате ДТП пострадавших нет, транспортным средствам причинён материальный ущерб, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





