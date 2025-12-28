Новости

По факту ДТП на пересечении ул. Тәуелсіздік и ул. Майлина в Костанае полицией возбуждено административное производство

Андрей СКИБА

28 декабря 2025, 12:29 |  Происшествия
Читатели сообщили "НГ", что 27 декабря, что на пересечении улиц Тәуелсіздік и Майлина в Костанае произошло ДТП. Как его прокомментировали в полиции?
 
 
 
 
В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что  на данном перекрестке произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora.
 
 
- В результате ДТП пострадавших нет, транспортным средствам причинён материальный ущерб, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

