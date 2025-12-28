По факту ДТП на пересечении ул. Тәуелсіздік и ул. Майлина в Костанае полицией возбуждено административное производство
Андрей СКИБА
28 декабря 2025, 12:29 | Происшествия
Читатели сообщили "НГ", что 27 декабря, что на пересечении улиц Тәуелсіздік и Майлина в Костанае произошло ДТП. Как его прокомментировали в полиции?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что на данном перекрестке произошло столкновение автомобилей Volkswagen Passat и Lada Priora.
- В результате ДТП пострадавших нет, транспортным средствам причинён материальный ущерб, - прокомментировали в ведомстве. - В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кадр из видео
Последние новости
28.12.25 16:49 Умерла французская актриса Брижит Бардо. Она активно защищала права животных в Казахстане.
28.12.25 15:08 Назарбаев приехал к Путину в Кремль
28.12.25 11:20 Ничего не понимаю, или Почему авторский фильм «№ 37» оставляет странное ощущение недосказанности
28.12.25 10:16 «Народный гаишник»: О «зебрах» на остановках
28.12.25 09:06 У кого отключат свет в предновогодние дни?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.