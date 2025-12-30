По поручению президента в Казахстане ожидается налоговая амнистия, в рамках которой некоторые категории граждан смогут списать накопленные штрафы и пени, сообщает НПП "Атамекен". Воспользоваться списанием можно с 1 января по 31 марта 2026 года, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Амнистия охватывает недоимку по налогам, образовавшуюся до начала 2026 года, и предусматривает полное списание пеней и штрафов для микро- и малых предпринимателей. Также списанию подлежат штрафы, зафиксированные по линии Кодекса об административных правонарушениях на начало года.

Срок действия процедуры ограничен: воспользоваться списанием можно с 1 января по 31 марта 2026 года. Для этого предприниматели должны полностью уплатить основную сумму задолженности, после чего система автоматически учтёт списание пеней и штрафов.

"Мы понимаем, что рынку нужно время на адаптацию. Никаких блокировок или штрафных санкций за отсутствие кодов из национального каталога товаров в период опытной эксплуатации не будет", – говорится в сообщении.

Вице-министр финансов Асет Турысов отметил, что налоговая амнистия призвана дать бизнесу возможность начать новый налоговый цикл без долгового бремени, повысить финансовую дисциплину и упростить ведение учёта для тысяч субъектов малого и микробизнеса по всей стране.

Штрафы и пени списываются только при соблюдении условий амнистии, поэтому предпринимателям важно своевременно провести расчёты с бюджетом, чтобы воспользоваться возможностью финансовой перезагрузки и начать новый год без накопленных долгов.

В начале декабря президент поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Он поручил правительству совместно с палатой "Атамекен" до конца года обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу.