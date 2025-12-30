О ДТП сообщили наши читатели. По их словам сегодня, 30 декабря, в 7.30 утра, автобус маршрута № 18 столкнулся с автобусом маршрута № 12 в районе поликлиники № 2 (пересечение пр. Абая и ул. Хакимжановой).

Предварительно установлено, что ДТП произошло в результате несоблюдения дистанции одним из водителей.

- В результате происшествия пострадавших нет, причинён материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кадр из видео