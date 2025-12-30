Снегопад в областном центре начинался еще вчера, 29 декабря. Но это была репетиция: в ночь на 30 декабря осадки шли без перерыва и продолжаются до сих пор. По данным синоптиков, за последние сутки в городе выпала месячная норма осадков. Температура воздуха -10 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, задействуя дополнительную технику и специалистов для своевременной очистки улиц и обеспечения безопасности движения, - сообщает пресс-служба городского акимата. - Накануне ночью на очистку улиц было выведено 116 единиц спецтехники, сегодня днем задействовано 123 единицы техники и 250 дорожных рабочих. Работы организованы по утвержденному алгоритму зимнего содержания улично-дорожной сети.

Фото предоставлено городским акиматом

В первую очередь очищают магистральные дороги, основные улицы с высокой интенсивностью движения, маршруты общественного транспорта, подъезды к больницам, школам и другим социально значимым объектам. Затем уборка проводится на улицах второй и третьей категорий.

Фото предоставлено городским акиматом

- Очистка включает механическую уборку снега, противогололедную обработку и дальнейший вывоз снега с городских улиц, - отметили в акимате. - Работа коммунальных служб ведется в круглосуточном режиме. Акимат города просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не оставлять автомобили в местах, где они могут затруднить работу спецтехники.

Фото © Tengrinews.kz / Маржан Куандыкова

Тем временем в Астане, как сообщает Tengrinews.kz, сегодня идет снег с дождем, температура воздуха днем 1-3 тепла. Потому улицы столицы превратились в настоящий каток.