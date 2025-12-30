Помощники полиции смогут применять силу в Казахстане: МВД объяснило новый закон
В Казахстане добровольным помощникам полиции дадут больше полномочий. Это предусмотрено законом о профилактике правонарушений, который сегодня подписал Глава государства. Свои разъяснения по документу дали в МВД, передает Tengrinews.kz.
Изображение сгенерировано при помощи нейросети
Сегодня, по данным МВД, в патрулировании улиц, разъяснении законов, пресечении правонарушений и поиске пропавших людей участвуют более 50 тысяч общественных помощников и волонтеров.
Новые возможности помощников
Новая редакция закона уточняет порядок их работы и расширяет систему поощрений. В целом подход остается прежним: любой желающий может добровольно помогать полиции в профилактике правонарушений.
Чтобы стать общественным помощником, нужно подать заявление в полицию и приложить копию удостоверения личности (при желании — страховку). После этого человека проверяют по наркологическим, психоневрологическим и другим учетам. Если ограничений нет, полиция направляет документы в акимат. Там в течение семи рабочих дней человека регистрируют и ставят на учет.
Кого не допустят
- несовершеннолетних;
- лиц, находящихся под досудебным расследованием;
- граждан на профилактическом учете;
- лиц, наказанных за умышленное правонарушение за последний год;
- состоящих на наркологическом или психоневрологическом учете;
- признанных недееспособными или ограниченно дееспособными.
Если человеку отказали, он может подать заявление повторно после устранения причин.
Когда участие прекращается
- по желанию самого помощника;
- при уголовном деле или административном наказании за умышленное правонарушение;
- при выезде за границу на ПМЖ;
- по состоянию здоровья или в случае смерти.
С учета общественного помощника снимает акимат — по представлению полиции.
Что говорят в МВД
В МВД подчеркивают: участие общественных помощников остается добровольным и проходит под контролем полиции. Речь не идет о том, чтобы наделять их полицейскими функциями или давать дополнительные полномочия.
В ведомстве также отмечают, что такие формы участия граждан в обеспечении порядка и системы поощрений давно применяются в ряде зарубежных стран и используются как один из способов профилактики правонарушений.
Что можно делать и где есть ограничения
Согласно закону, общественные помощники помогают полиции, занимаются профилактикой правонарушений и участвуют в охране общественного порядка.
Общественный помощник может:
- сообщать полиции о людях, нуждающихся в профилактической работе;
- передавать информацию о незаконных посевах наркотиков и притонах;
- помогать охранять порядок в общественных местах и на мероприятиях;
- участвовать в поиске пропавших людей и помогать в раскрытии преступлений;
- охранять место происшествия до приезда полиции;
- участвовать в профилактической работе в школах и с несовершеннолетними;
- применять физическую силу и другие меры — только если это необходимо для пресечения правонарушения или задержания, без превышения допустимых мер.
При этом общественным помощникам запрещено использовать спецсредства, которыми пользуются сотрудники полиции.
Также запрещено применять силу в отношении женщин, людей с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст известен или очевиден. Исключение — случаи вооруженного или группового нападения и применения насилия.
Общественный помощник обязан:
- уважать права и свободы граждан;
- сразу сообщать о готовящихся или совершенных преступлениях;
- предъявлять удостоверение по требованию;
- объяснять основания своих действий;
- соблюдать конфиденциальность;
- проходить обязательную правовую подготовку.
Запрещено:
- выполнять функции, которые относятся только к полиции;
- представляться сотрудником правоохранительных органов;
- мешать законной работе полиции;
- быть понятым в собственных профилактических мероприятиях;
- унижать граждан или нарушать их права.
Будут ли платить помощникам
Закон предусматривает разные формы поощрения за помощь в профилактике правонарушений:
- благодарности и грамоты;
- денежные выплаты;
- обучение и повышение квалификации;
- поощрения по месту работы;
- представление к государственным наградам и почетным званиям.
Какой именно вид поощрения применить, решает акимат.
Кроме того, денежное вознаграждение могут получить и обычные граждане — за фото- и видеозаписи административных правонарушений, если по ним был назначен штраф. По желанию часть средств можно направить на благотворительность.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.