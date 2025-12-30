Новости

Помощники полиции смогут применять силу в Казахстане: МВД объяснило новый закон

30 декабря 2025, 21:18

В Казахстане добровольным помощникам полиции дадут больше полномочий. Это предусмотрено законом о профилактике правонарушений, который сегодня подписал Глава государства. Свои разъяснения по документу дали в МВД, передает Tengrinews.kz.

Сегодня, по данным МВД, в патрулировании улиц, разъяснении законов, пресечении правонарушений и поиске пропавших людей участвуют более 50 тысяч общественных помощников и волонтеров.

Новые возможности помощников

Новая редакция закона уточняет порядок их работы и расширяет систему поощрений. В целом подход остается прежним: любой желающий может добровольно помогать полиции в профилактике правонарушений.

Чтобы стать общественным помощником, нужно подать заявление в полицию и приложить копию удостоверения личности (при желании — страховку). После этого человека проверяют по наркологическим, психоневрологическим и другим учетам. Если ограничений нет, полиция направляет документы в акимат. Там в течение семи рабочих дней человека регистрируют и ставят на учет.

Кого не допустят

  • несовершеннолетних;
  • лиц, находящихся под досудебным расследованием;
  • граждан на профилактическом учете;
  • лиц, наказанных за умышленное правонарушение за последний год;
  • состоящих на наркологическом или психоневрологическом учете;
  • признанных недееспособными или ограниченно дееспособными.

Если человеку отказали, он может подать заявление повторно после устранения причин.

Когда участие прекращается

  • по желанию самого помощника;
  • при уголовном деле или административном наказании за умышленное правонарушение;
  • при выезде за границу на ПМЖ;
  • по состоянию здоровья или в случае смерти.

С учета общественного помощника снимает акимат — по представлению полиции.

Что говорят в МВД

В МВД подчеркивают: участие общественных помощников остается добровольным и проходит под контролем полиции. Речь не идет о том, чтобы наделять их полицейскими функциями или давать дополнительные полномочия.

В ведомстве также отмечают, что такие формы участия граждан в обеспечении порядка и системы поощрений давно применяются в ряде зарубежных стран и используются как один из способов профилактики правонарушений.

Что можно делать и где есть ограничения

Согласно закону, общественные помощники помогают полиции, занимаются профилактикой правонарушений и участвуют в охране общественного порядка.

Общественный помощник может:

  • сообщать полиции о людях, нуждающихся в профилактической работе;
  • передавать информацию о незаконных посевах наркотиков и притонах;
  • помогать охранять порядок в общественных местах и на мероприятиях;
  • участвовать в поиске пропавших людей и помогать в раскрытии преступлений;
  • охранять место происшествия до приезда полиции;
  • участвовать в профилактической работе в школах и с несовершеннолетними;
  • применять физическую силу и другие меры — только если это необходимо для пресечения правонарушения или задержания, без превышения допустимых мер.

При этом общественным помощникам запрещено использовать спецсредства, которыми пользуются сотрудники полиции.

Также запрещено применять силу в отношении женщин, людей с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст известен или очевиден. Исключение — случаи вооруженного или группового нападения и применения насилия.

Общественный помощник обязан:

  • уважать права и свободы граждан;
  • сразу сообщать о готовящихся или совершенных преступлениях;
  • предъявлять удостоверение по требованию;
  • объяснять основания своих действий;
  • соблюдать конфиденциальность;
  • проходить обязательную правовую подготовку.

Запрещено:

  • выполнять функции, которые относятся только к полиции;
  • представляться сотрудником правоохранительных органов;
  • мешать законной работе полиции;
  • быть понятым в собственных профилактических мероприятиях;
  • унижать граждан или нарушать их права.

Будут ли платить помощникам

Закон предусматривает разные формы поощрения за помощь в профилактике правонарушений:

  • благодарности и грамоты;
  • денежные выплаты;
  • обучение и повышение квалификации;
  • поощрения по месту работы;
  • представление к государственным наградам и почетным званиям.

Какой именно вид поощрения применить, решает акимат.

Кроме того, денежное вознаграждение могут получить и обычные граждане — за фото- и видеозаписи административных правонарушений, если по ним был назначен штраф. По желанию часть средств можно направить на благотворительность.