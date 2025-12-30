Чемпионат Казахстана по спортивной борьбе под эгидой United World Wrestling с бросками, болевыми, и удушающими приёмами прошёл в Алматы.

Команда Костанайской области

Состав сборной Костанайской области был неполным - Рамазан Кусаинов, Адлан Мадаев, Максат Толенди и Максат Сарсекеев в эти дни участвовали в других стартах, мирового уровня. Но все же область не осталась без медалей.

Ахмет Ибрашев (крайний справа) - бронзовый призёр чемпионата РК в весе до 58 кг

В первый день бескомпромиссной борьбы чемпион мира 2025 года в возрастной категории U20 Ахмет Ибрашев вырвал свою бронзовую медаль. На пути у него встал двукратный чемпион мира по грэпплингу UWW среди мужчин Алихан Алшинбай, который в итоге забрал золото чемпионата Казахстана в весе до 58 кг. В первый день молодой Ибрашев был единственным, кто принёс медаль нашей области в разделе но ги (борьба в рашгарде и шортах).

Ансар Дастан, Руслан Исраилов, Дархан Толыбаев, Алихан Кайрат

Во второй день в ги (борьба в кимоно) ситуация кардинально изменилась: два золота добыли Руслан Исраилов (до 92 кг) и Дархан Толыбаев (до 77 кг).

Именитому Исраилову никто не составил конкуренцию от слова совсем, он разбирался с оппозицией, что называется, играючи.

Толыбаев так же уверенно прошёл свой путь к финалу, побеждая соперников досрочно удушающими и болевыми приёмами.

В весовой категории 77 кг Бувайсар Бисултанов показал конкурентные поединки, в одном из них противостоял финалисту этого веса - чемпиону мира Нурбеку Талбудину.

А в весе до 84 кг (в ги) кандидат в мастера спорта по грэпплингу UWW Дмитрий ПЕТРЕНКО в хорошей схватке уступил чемпиону мира по джиу-джитсу среди коричневых поясов, а ныне обладателю чёрного пояса Владиславу Буйницкому из Темиртау.

Петренко стартовал с броска через голень (sumi gaeshi), Буйницкий не ожидал такого развития событий, но позже сумел завладеть инициативой, в результате чего занял более выигрышную позицию. Далее Дмитрий осуществил свип (переворот соперника) и забрал свои 2 балла, оказавшись сверху, но всё же победа осталась за Буйницким.



- Как сказал мне мой тренер Мурат Газисович Бермухамбетов, «За духовитость, Дима, медали не дают!», - смеётся Петренко. - Надо выигрывать, конкуренция внутри страны высокая - что в грэпплинге, что в джиу-джитсу. Наша задача - создавать причины, тренироваться. Остальное за Всевышним!



- Почему команда не в полном составе в этот раз?



- В нашей Академии Qazaq Batyry Qostanai преподают два направления борьбы: грэпплинг и джиу-джитсу. Тренеры Мурат Бермухамбетов и Рамазан Кусаинов были на Исламских играх, а наши сокомандники Адлан и два Максата - в ОАЭ на чемпионате мира. Адлан в этом году выполнил норматив мастера спорта международного класса по джиу-джитсу, а Максат Толенди стал заслуженным мастером спорта также по джиу, с чем я их от души поздравляю! Смотря на результаты, у нас один из лучших залов в стране по данным направлениям. А личный пример нам подают наши сэнсэи, которые по сей день выступают на мировом уровне.



- Джиу-джитсу и грэпплинг - популярные направления, многие мировые знаменитости им занимаются...

Вячеслав Никифоров и Дмитрий Петренко на тренировке перед чемпионатом РК

- Да, Том Харди, Киану Ривз, Марк Цукерберг, Илон Маск и другие. Здесь, в Алматы, я был на тренировке в зале КТТ (Kazakhstan Top Team). Пересеклись с известным стендап-комиком и ведущим Славой Никифоровым. Он спортсмен в прошлом, тайским боксом занимался, но в данное время любительски увлёкся джиу и грэпплингом.

В этой же весовой категории до 84 кг в борьбе за тройку немного не хватило рудничанину Газизбеку Назарбекову. А в весе до 71 кг опытному визави проиграл свою схватку за бронзу Вадим Козин.

Однако двумя бронзовыми медалями в ги всё же порадовали Ансар Дастан (до 62 кг) и Алихан Кайрат (до 71 кг).



Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области