Сегодня, 30 декабря, на последнем в этом году заседании акимата Костанайской области подводили итоги работы по развитию дорожной инфраструктуры региона. На эти цели в 2025 году отрасль получила рекордные 103 млрд тенге.

47 млрд тенге - на сеть республиканских дорог, 56 млрд - на областную и улично-дорожную сеть. Эти суммы включают расходы на все виды ремонтов и дорожное строительство, а также на обеспечение контроля за качеством работ.

- В текущем году из средств областного бюджета 457 млн.тенге было направлено на услуги Костанайского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов». Экспертизой охватили все проекты, реализуемые в 2025 году. Наблюдается положительная динамика: количество выявленных дефектов и несоответствий уменьшилось с 22% до 15%, снизилось и число неустраненных дефектов с 39% до 16%, - отметил в докладе руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алмаз ЕСЕНЖОЛОВ. - Все проекты с неустраненными дефектами - их около 40 - являются переходящими и будут устранены подрядчиками при наступлении благоприятных погодных условий.

В 2025 году в области отремонтировано 1300 км автодорог общего пользования и больше 400 улиц в 103 населённых пунктах. На заседании особо подчеркивали, что «впервые за годы независимости произведены ремонтные работы на подъездных дорогах к 57 сёлам», а на 293 участках улиц в 98 сёлах впервые устроено асфальтовое покрытие.

- Что касается республиканских дорог, там тоже отремонтированы участки дорог, на которых более 30-40 лет не проводились ремонтные работы. Это участки автодорог «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» до границы Улытауской области (85 км); от поселка Сарыколь до границы Северо-Казахстанской области (45 км); от Узунколя до Троебратного (70 км); автодорога «Денисовка – Житикара – Мюктиколь – граница РФ» на участке от Житикары до поселка Мюктиколь (44 км), - перечислил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Также отремонтированы 85 км дороги от села Бестобе до границы Актюбинской области, 31,5 км дороги между Рудным и Костанаем, 22 км дороги от села Тюнтюгур до границы Акмолинской области. Полностью отремонтирован участок дороги от Денисовки до поселка Тавриченка (28,5 км), о ремонте которого долгое время просили жители района.

К сегодняшнему дню, по оценке акима области, обновлена транспортная сеть по всем направлениям, связывающим область с другими областями и РФ, повышена транспортная доступность региона и, следовательно, его инвестиционная привлекательность.

- Учитывая, что ежегодно мы ремонтируем сотни километров дорог, впредь особое внимание необходимо уделять их эксплуатации, - сказал Аксакалов, - напомню, что с 1 января 2026 года вводится запрет на передвижение самосвалов с превышением допустимой массы (трехосных массой более 25 тонн - "НГ") по автодорогам общего пользования и улицам населенных пунктов. Это позволит нам сохранять дорожное полотно и это надо контролировать. Нам нужно по периметру окружить область автоматическими весами, поставить их в наиболее уязвимых направлениях - САИС обеспечат измерение весогабаритных параметров транспортных средств, предупреждение перегруза и снижение преждевременного износа и разрушения дорог. Бесконтрольное движение большегрузов надо прекратить

На 10 автомобильных дорогах республиканского значения и 10 областного запланирована установка 20 специализированных автоматизированных измерительных систем (САИС). На установку 10 устройств на следующий год в областном бюджете уже предусмотрено 2,8 млрд тенге. По словам заместителя акима области Берика ТАНЖАРИКОВА, что касается установки САИС на республиканских трассах, то пока подтверждено финансирование шести систем.

Кстати, в этом году в сельских населенных пунктах акиматы, выполняя поручение главы области, организовали установку арок, ограничивающих движение тяжелого транспорта по сельским улицам. Ради сохранности тех, что отремонтировали. По данным управления автодорог, 108 таких арок поставили в 56 селах «за счет средств местных предпринимателей».

Фото - кадры из трансляции