Вспышки, произошедшие на Солнце в ночь на 29 декабря, приведут к полярным сияниям в новогоднюю ночь, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. Природное явление смогут наблюдать регионы, расположенные до 50-52 градусов северной широты - т.е. к северу это этой границы, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

"Залитая огнями новогодняя ночь является не самым благоприятным фоном для наблюдения северных сияний. Особенно учитывая довольно яркую растущую Луну, которая создаст в ночь на 1 января дополнительную подсветку неба. Увидеть "невидимое" в таких случаях могут помочь видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают заметно большей чувствительностью в тех диапазонах, где лежит излучение северных сияний, чем глаз человека", – отметили учёные.

Костанай расположен примерно на 53°12′52″ северной широты, так что у наших горожан тоже есть шанс увидеть северное сияние при подходящей погоде.

Кроме того, в новогоднюю ночь на Земле ожидаются слабые магнитные бури.