В Казахстане начали реализовывать мясо сайгаков. Корреспондент Informburo.kz выяснил, где и по какой цене его можно купить. По данным территориальных департаментов торговли и защиты прав потребителей, мясо сайгаков продают пока лишь в четырёх регионах страны.

Фото Informburo.kz

В Мангистауской области:

в мясной лавке у дома 26 в 27-м микрорайоне Актау;

на центральном рынке Мунайлинского района;

также есть развозка по населённым пунктам.

В Актюбинской области:

на сельскохозяйственной ярмарке на рынке "Табыс" – по цене 1800 тенге за 1 кг;

на рынке "Алтай" – по цене 1800 тенге за 1 кг (на реализации 3 тонны мяса).

В Западно-Казахстанской области:

на шести мясокомбинатах области – по цене 1300-1500 тенге за 1 кг;

также мясоперерабатывающий завод "Кублей" формирует запас мяса сайгака для производства консервов.

В Улытауской области:

в пункте забоя скота КХ "Кульжанова" по цена 1600 тенге за 1 кг, туши продают целиком, разделка не предусмотрена.

Отмечается, что вес туши составляет от 15 до 25 кг. Таким образом, одна туша сайгака в среднем стоит около 31 тысячи тенге.

"В торговых объектах Астаны, Алматы, Шымкента, а также в Атырауской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Абайской, Жетысуской и Костанайской областях реализация мяса сайги не осуществляется", – уточнили в департаментах.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства рекомендовали реализовывать мясо сайгаков по цене 1600 тенге за 1 кг.

В конце июня стало известно, что в Казахстане решили регулировать популяцию сайгаков. Их численность достигла 3,9 млн особей. Решение об отстреле приняли, "основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике".

Позже в Минсельхозе заявили, что на прилавках страны может появиться новый вид дешёвого и диетического мяса. Переработкой мяса сайгаков будут заниматься комбинаты, расположенные в регионах, где распространены эти животные: Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях. Всего в ареале обитания сайгаков работает 25 мясокомбинатов.