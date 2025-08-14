В Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении свыше 88 миллионов тенге у предпринимателей, работавших через платформу "Даму бала", предназначенную для поддержки детского спорта и творчества, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Кадр из видео

По данным АФМ, в преступлении участвовали две женщины. Одна из них входила в состав мониторинговых групп при акимате и, используя служебное положение, вместе с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок.

В результате противоправных действий обвиняемые получили более 88 миллионов тенге. Часть средств они направили на покупку коттеджа и автомобиля. Суд наложил арест на данное имущество.

Решением суда основная фигурантка признана виновной и приговорена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ее сообщнице назначено 5 лет лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.