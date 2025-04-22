Тёплые полы приводят к "разбалансировке тепла в доме", тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил он.

- Управлению государственного архитектурно-строительного контроля взять на контроль реконструкцию помещений с подключением системы отопления, в том числе в многоэтажных жилых домах, - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ на совещании по итогам отопительного сезона сегодня, 22 апреля. - Я знаю, что такие факты есть, когда люди подключают тёплые полы в квартирах, а это уже реконструкция. Вот эти все вопросы должны быть согласованы, потому что несогласованные действия приводят к разбалансировке тепла во всём доме. Если хотите поставить, согласуйте и проведите это правильно, никто же не запрещает.

Чтобы уменьшить теплопотери, глава региона требует проследить за установкой счётчиков учёта тепла в домах, бюджетных организациях и прочих зданиях?

- Тогда мы будем видеть, на каком участке идут максимальные потери. Для того, чтобы минимизировать потери, мы должны видеть, где эти потери происходят.

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