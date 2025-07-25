Министра здравоохранения Акмарал Альназарову спросили, кому достаются деньги, которые казахстанцы вносят за обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), в случае их смерти или переезда, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

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"Взносы, которые с нас удерживают в обязательном порядке, не наследуются, тогда как пенсионные могут наследовать (родственники - прим.). Скажите, кто будет управлять этими деньгами, миллиардами, если человек уехал из страны или умер?" - прозвучал вопрос на брифинге в правительстве.

Министр Альназарова ответила, что у пенсионных и страховых накоплений разная природа.

"Если в Едином накопительном пенсионном фонде накопительная система и она имеет возможность шире использоваться, то страховые взносы являются страховыми, и поэтому по аналогии с любым страхованием - вы страхуете, вы на них не претендуете, а претендуете, только если наступил страховой случай. В контексте ОСМС это случаи заболевания, необходимость оперативного лечения и так далее", - рассказала Акмарал Альназарова.

По словам чиновницы, все средства, которые аккумулируются в Фонде медстрахования, направляются на лечение, на профилактику - то есть на все медицинские услуги для всех 20 миллионов казахстанцев.

"Принцип: здоровый платит за больного, богатый платит за бедного – это солидарная ответственность, которую изначально фонд преследовал. Он сегодня его поступательно реализует", - добавила министр.

Ранее в Министерстве здравоохранения ответили на критику казахстанцев, которые сталкиваются с трудностями при получении медуслуг по страховке в казахстанских поликлиниках.