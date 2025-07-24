Почему депутатам трижды отказали в принятии поправок для защиты медицинских работников. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, выясняют в правительстве, передает Informburo.kz.

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22 июля мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил о том, что депутаты парламента трижды инициировали поправки в Уголовный кодекс по ужесточению ответственности за насилие над медицинскими работниками, но правительство их не поддержало.

По словам Кошербаева, он обратился к министру здравоохранения с просьбой выяснить, когда поступали обращения от депутатов. Однако пока ответов он не получил.

"Сразу как вчера (23 июня. – Авт.) прочитал то, что было опубликовано, я позвонил министру. Попросил выяснить, когда эти обращения были. С февраля, то есть когда я работаю, подобных обращений не было. Но мы с Асхатом Аймагамбетовым этот вопрос обсудили сразу же, когда весной было несколько таких нападений. У нас противоречий или разных взглядов на эту тему не было, мы полностью с ним сошлись в вопросах того, что нужно предпринять самые жёсткие меры по отношению к таким людям", – сказал он на брифинге в правительстве.

Кошербаев добавил, что правительство "не сидело молча". С апреля руководство совместно с парламентом рассматривали различные варианты по ужесточению мер.

После случаев нападений не медицинских работников в Караганде и Костанае Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападения на медицинских работников. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал 10 дней на разработку поправок в закон для защиты медработников.

На брифинге в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какое наказание будет грозить казахстанцам за угрозы и нападения на медицинских работников после введения поправок в законодательство.