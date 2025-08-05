Казахстанцы всё чаще недовольны качеством услуг, от телекоммуникаций и туризма до медицины и транспорта, причём число жалоб на связь выросло более чем в три с половиной раза, передает Tengrinews.kz.

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Таковы результаты опроса, проведенного государственными органами страны. Его итоги обнародовало в своем Telegram-канале Министерство торговли и интеграции в понедельник, 4 августа.

"Наибольшее количество жалоб по-прежнему поступает из сферы розничной торговли, на втором месте электронная коммерция, затем идут бытовые услуги и жилищно-коммунальное хозяйство. Особенно резко вырос уровень недовольства в связи, туризме, здравоохранении и транспорте", - говорится в пресс-релизе.

Например, число жалоб на услуги связи увеличилось более чем в три с половиной раза, на туристские - почти в три раза, на медицинские - почти вдвое.

Поясняется, что опрос более 10 тысяч потребителей подтвердил системный характер проблем. Большинство респондентов отметили недовольство автотранспортом и железной дорогой, критиковали санитарное состояние и отношение персонала. Половина столкнулась с нарушениями в туризме - от некачественных услуг до отказов в возврате средств. Жалуются жители и на здравоохранение, и на банки, и на интернет-провайдеров.

Министерство также представило данные об обращений казахстанцев за последние годы. Так, если в 2021 году в Комитет по защите прав потребителей поступило около 21 тысячи обращений, то в 2024 их количество выросло почти втрое и достигло 62 тысяч. Только за первые шесть месяцев этого года зафиксировано уже порядка 37 тысяч обращений.

Как отметили в профильном ведомстве, граждане больше не готовы мириться с низким качеством товаров и услуг, и это ясно прослеживается в каждом статистическом срезе.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях и мессенджерах участились жалобы пользователей сотовой связи на рост цен. Многие абоненты недовольны тем, что тарифы дорожают, а качество связи, по их мнению, остается прежним.