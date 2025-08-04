Улица Шақшақ Жәнібек батыр (бывшая Уральская), дом 2 "А". Когда-то это место было очень тихим – знаю, как человек, который прожил здесь 40 лет. Сейчас по соседству с домом идёт строительство ресторана. Объекта по определению шумного и беспокойного. Но ладно бы только это…

Дорога пройдёт прямо через сквер

В домовом чате бурные обсуждения и совсем непарламентские выражения. Жильцы утверждают, что если раньше «откачку» для канализации вызывали примерно раз в три недели, но с началом строительства - чуть ли не через день.

Татьяна Давыденко (в центре): "Что случится с перегруженной канализацией, если начнёт работать ещё и ресторан?"

- У нас в доме и так постоянные проблемы с канализацией, – констатирует жительница дома Татьяна ДАВЫДЕНКО, - она часто забивается, её бы вообще переделать. На первом этаже неприятный запах. А строители ещё и молча врезали свой отвод к нам. Представляете, сколько воды будет поступать из этого здания, когда это будет работающий ресторан?

- Мы написали в iKomek, но в ответе значилось "Мы такие вопросы не решаем!" - вспоминает Елена ВИТИКЕР. - Послали нас в другую организацию – названия не запомнила – а те снова направили в iKomek. Мы обратились в «Костанай-Су», где получили ответ: вы, мол, не переживайте, по существующим правилам такое подключение разрешено. А если случится какой-то затор, вот тогда и будем решать. Мы, жильцы, будем на ресторан сваливать, а они на нас…

- Мы вообще будем тонуть, - предупреждает Александр СУЗДАЛЕВ. - Тут рядом ещё проходит кабель, который они задели, так что у нас сутки не было света. А надежды на наш ПКСК нет, прямо так можете и записать.

Недовольство, по словам жителей дома, вызвано также и небрежным отношением к небольшому скверу, посаженному когда-то их руками. Это вязы, тополя, много дубов.

- Самосвалы, краны, тракторы, бетономешалки... – пишет в чате Людмила МАСТРУЕВА, - вся техника через бордюры по скверу продолжает двигаться и добивать зелёные насаждения! Дубы угробили, покалечили!

Руслан Хайрулин: "Видите, на повреждении на коре нет царапин. Это сделали не мы"

- Бабушкам заняться, видимо, нечем, - отмахивается помощник бригадира строительства Руслан ХАЙРУЛИН. - Давайте пройдём и посмотрим. С той стороны здания планируется парковка, а здесь, где сейчас насыпан щебень, будет дорога. Деревьев мы трогать не будем. Да, сейчас в двух-трёх местах на деревьях заметная отвалившаяся кора. Но это естественные причины – нет никаких царапин или срезов. Хотя - вот, в одном месте всё же есть. Да, согласен, действительно задели… И тут же пришлось спилить ветви, они мешали проезду. Деревьев мы никаких не вырубали. Траву скосили, чтобы бурьяна не было – это да.

"А вот здесь, признаюсь, мы задели"

По заявлению Руслана Хайрулина, у бригады имеются все разрешительные документы для проведения строительства. Жители же дома утверждают, что на их просьбу продемонстрировать эти разрешения им не один раз отвечали отказом.

А если, рассуждают домовые активисты, в будущем на площадке перед зданием установят ещё и летники – это полночи «шум-гам».

- От ресторана, конечно, будет какой-то шум, - не отрицает помощник бригадира, - но это ведь ресторан, так бывает всегда и везде.

Что в итоге? Судиться жильцы со строителями или владельцем заведения не смогут – не их земля. Ответственных – кстати, за что конкретно? – найти сложно. Вопрос тишины вообще философский: организаторы любых злачных мест завсегда гарантируют будущую благодать и порядок, пока объект не начнёт работать. Но тогда бывает уже поздно.

"Ау! Где вы, четвёртая власть, СМИ?" - задаётся вопросом Людмила Маструева на странице "НГ" в соцсети "Одноклассники".

Ах, уважаемая Людмила, мы-то на месте. А вот где у нас организованное гражданское общество, а не просто посиделки на скамейке?

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