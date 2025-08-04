Площадь 2-комнатных квартир такая, какая раньше была у 3-комнатных, а дворы перестали быть только парковками. Машины в строящихся микрорайонах города Тобыл будут парковать вокруг ЖК, а заехать внутрь двора теперь невозможно - это территория исключительно для пешеходов.

Обо всем этом рассказали акиму области Кумару АКСАКАЛОВУ и журналистам на месте будущих микрорайонов сегодня, 4 августа.

"Разработан проект детальной планировки 1-й очереди, который включает в себя 45 многоквартирных жилых домов, образовательные и медицинские учреждения, ТРЦ и спортивный комплекс, - гласит справочный ролик о проекте. - Уже к концу 2025 года планируется заселение жильцов в 10 домов, еще в 13 ведутся строительные работы. Акт ввода по ним планируется в июне 2026-го года. Все они станут домом для более 4 000 человек. 12 девятиэтажных формируют кварталы средней плотности. Здесь будут проживать более 3 800 человек в 1 033 квартирах на площади 70 000 кв. м. Получение положительной государственной экспертизы и проектно-сметной документации ожидается в сентябре. 4 семнадцатиэтажных дома - это 404 квартиры общей площадью 32 000 кв. м на 1 500 новых жителей. Проект находится на стадии проектирования, ориентировочное получение государственной экспертизы в декабре. Проектом в детальной планировке предусмотрены ТРЦ и спортивный комплекс. Планируется строительство современного ТРЦ площадью более 25 000 кв. м. В его стенах разместятся гипермаркет, фудкорт и современные кинотеатры. Завершение проекта планируется в 2027 году. Многофункциональный спортивный комплекс площадью 20 000 кв. м. Предусмотрено поведение занятий более чем по 12 видам сорта. Арены комплекса рассчитаны на размещение до 3 000 зрителей, что позволит проводить крупные международные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Ввод объекта запланирован на конец 2026 года".

Площадь 2-комнатной квартиры в микрорайонах - 56 кв. м, 3-комнатной - 68-69 кв. м

- Это уже не те стандарты, которые были раньше, - прокомментировал Аксакалов. - Раньше столько была 3-комнатная квартира, иной раз 4-комнатная.

Глава региона пояснил замысел грядущих микрорайонов:

- Территория Костаная ограничена. Возможности ограничены, чтобы строить там массово. Поэтому мы осваиваем новый микрорайон. Здесь в перспективе будет 154 многоэтажных жилых дома. Спортивный большой объект будет построен. Хотим в перспективе больницу построить, Понятно, что будет не одна школа. 450 квартир в 10 пятиэтажных домах до конца года будут сданы. Начали строительство еще 13 пятиэтажных домов. 585 квартир будет в этих домах. Они будут сданы на будущий год.

Густоту близлежащего леса можно было оценить на расстоянии, находясь на стройке.

- Наличие большого лесного фонда рядышком дает возможность думать о том, как мы будем его осваивать и делать там парк в лесу, - сказал Аксакалов. - Что там можно сделать аккуратно, не навредив лесному массиву? Проложить дорожки, сделать освещение, скамейки поставить и все, наверное. Больше ничего не будем делать. Но этого будет достаточно, чтобы весь лесной массив эксплуатировался в течение всего года и был любимым местом для наших горожан.

Мощности котельных, по словам акима области, хватит, чтобы обеспечивать микрорайоны теплом.

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