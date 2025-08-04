По прогнозам синоптиков, во вторник, 5 августа, утром и днём на западе области ожидаются дождь, гроза. В среду, 6 августа, грозовые дожди пройдут на западе, север и востоке, возможны шквал и град.

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу - переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 10-15, на востоке 7 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидаем 23-28, на юге 31 градус. В среду ночью термометры покажут 12-17 °С, на востоке 9 °С, на юге 20 °С. Днём воздух прогреется до 25-30 °С, на юге до 33 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 12-14 °С, днём 26-28 °С. В среду: ночью 14-16 °С, днём 25-27 °С.

Во вторник ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе области. В среду ветер будет юго-западный 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке.

Фото Ксении РЕБИК