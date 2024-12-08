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12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета

Георгий ГОВОРОВ

8 декабря 2024, 15:59 |  Государство

С таким предложением на сессии областного маслихата выступил руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ. Он сообщил, что всего в городе 12 автобусных маршрутов, которые обслуживают 4 перевозчика: ИП "Алдажуманов", ТОО "Рудныйавтотранс", ТОО "ТрансЭкспрессСервис" и ТОО "Транс Авто Азия".

Фото из архива "НГ"

- Встал вопрос о признании маршрутов в категории "социально значимые" с целью дальнейшего субсидирования перевозчиков из бюджета, - сообщил Итемгенов. - Перевозчики произвели рассчеты тарифов по маршрутом и предоставили данные в комиссию по тарифам для определения достоверности.

По рассчетам перевозчиков реальный тариф будет следующим:

  • маршрут №1 - 231 тенге
  • маршрут №4 - 139 тенге
  • маршрут №6 - 347 тенге
  • маршрут №10 - 259 тенге
  • маршрут №14 - 192 тенге
  • маршрут №20 - 323 тенге
  • маршрут №25 - 464 тенге
  • маршрут №26 - 326 тенге
  • маршрут №29 - 289 тенге
  • маршрут №30 - 137 тенге
  • маршрут №31 - 198 тенге
  • маршрут №200 - 216 тенге

Юрий Итемгенов отметил, что все расчеты достоверные, и попросил признать маршруты социально значимыми. Сейчас тариф по безналичной оплате - 100 тенге с взрослого человека. Разницу между рассчитанным тарифом и реальным и будет компенсировать акимат.

У депутатов вопросов по докладу не возникло, они поддержали предложение Итемгенова единогласно.

На том же заседании депутаты рассмотрели предложение о признании социально значимым автобусного маршрута Костанай - Большая Чураковка - Костанай. И также поддержали это предложение.