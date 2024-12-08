12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета
Георгий ГОВОРОВ
С таким предложением на сессии областного маслихата выступил руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ. Он сообщил, что всего в городе 12 автобусных маршрутов, которые обслуживают 4 перевозчика: ИП "Алдажуманов", ТОО "Рудныйавтотранс", ТОО "ТрансЭкспрессСервис" и ТОО "Транс Авто Азия".
Фото из архива "НГ"
- Встал вопрос о признании маршрутов в категории "социально значимые" с целью дальнейшего субсидирования перевозчиков из бюджета, - сообщил Итемгенов. - Перевозчики произвели рассчеты тарифов по маршрутом и предоставили данные в комиссию по тарифам для определения достоверности.
По рассчетам перевозчиков реальный тариф будет следующим:
- маршрут №1 - 231 тенге
- маршрут №4 - 139 тенге
- маршрут №6 - 347 тенге
- маршрут №10 - 259 тенге
- маршрут №14 - 192 тенге
- маршрут №20 - 323 тенге
- маршрут №25 - 464 тенге
- маршрут №26 - 326 тенге
- маршрут №29 - 289 тенге
- маршрут №30 - 137 тенге
- маршрут №31 - 198 тенге
- маршрут №200 - 216 тенге
Юрий Итемгенов отметил, что все расчеты достоверные, и попросил признать маршруты социально значимыми. Сейчас тариф по безналичной оплате - 100 тенге с взрослого человека. Разницу между рассчитанным тарифом и реальным и будет компенсировать акимат.
У депутатов вопросов по докладу не возникло, они поддержали предложение Итемгенова единогласно.
На том же заседании депутаты рассмотрели предложение о признании социально значимым автобусного маршрута Костанай - Большая Чураковка - Костанай. И также поддержали это предложение.
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