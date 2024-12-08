С таким предложением на сессии областного маслихата выступил руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ. Он сообщил, что всего в городе 12 автобусных маршрутов, которые обслуживают 4 перевозчика: ИП "Алдажуманов", ТОО "Рудныйавтотранс", ТОО "ТрансЭкспрессСервис" и ТОО "Транс Авто Азия".

Фото из архива "НГ"

- Встал вопрос о признании маршрутов в категории "социально значимые" с целью дальнейшего субсидирования перевозчиков из бюджета, - сообщил Итемгенов. - Перевозчики произвели рассчеты тарифов по маршрутом и предоставили данные в комиссию по тарифам для определения достоверности.

По рассчетам перевозчиков реальный тариф будет следующим:

маршрут №1 - 231 тенге

маршрут №4 - 139 тенге

маршрут №6 - 347 тенге

маршрут №10 - 259 тенге

маршрут №14 - 192 тенге

маршрут №20 - 323 тенге

маршрут №25 - 464 тенге

маршрут №26 - 326 тенге

маршрут №29 - 289 тенге

маршрут №30 - 137 тенге

маршрут №31 - 198 тенге

маршрут №200 - 216 тенге

Юрий Итемгенов отметил, что все расчеты достоверные, и попросил признать маршруты социально значимыми. Сейчас тариф по безналичной оплате - 100 тенге с взрослого человека. Разницу между рассчитанным тарифом и реальным и будет компенсировать акимат.

У депутатов вопросов по докладу не возникло, они поддержали предложение Итемгенова единогласно.

На том же заседании депутаты рассмотрели предложение о признании социально значимым автобусного маршрута Костанай - Большая Чураковка - Костанай. И также поддержали это предложение.