В ночь с 3 на 4 августа в двухэтажном доме № 9 «А» по ул. Мауленова частично обрушилась задняя стена. Грохот, по словам жильцов, был такой силы, что они подумали - произошёл взрыв.

Алевтина Леготина (слева) и Анастасия Мезит

- Как будто бомба взорвалась! Грохот был ужасный! - рассказали 4 августа на месте происшествия корреспонденту «НГ» местные жители. - Мы все проснулись, сразу выбежали на улицу. Сначала подумали, что где-то взрыв, а потом увидели, что осыпалась стена.

По предварительным данным, обрушение произошло ближе к двум часам ночи. Пострадавших, по словам очевидцев, нет.

Дом расположен ближе к улице Рубинштейна (бывш. Железнодорожная). Внешне он заметно отличается от соседнего, №7, фасад которого недавно отремонтировали.

Судя по трещинам на обвалившейся стене, скоро может рухнуть и оставшаяся часть

Жильцы уверены: их дом в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. По их мнению, одна из причин обрушения в том, что задняя часть дома не выходит на проезжую часть, а значит, не попадает в поле зрения городских программ благоустройства.

"Мы все сами делаем"

Крыша в доме протекает

- Я живу здесь 35 лет. За это время обслуживающие организации ничего не делали! - рассказывает хозяйка квартиры на 2-м этаже Алевтина ЛЕГОТИНА. - Только деньги собирают, а ремонт мы сами делаем, - отмечает она. - Подъезды, крыша - всё за свой счёт. Крыша протекает уже лет 20. Голуби вот-вот начнут гадить прямо в квартиру. Во время дождя я тазики ставлю!

На стенах дома трещины,

лестница шатается,

а в крыше дыры, через которые видно небо.

Колодец во дворе прикрыт досками. Возле этого места играют дети.

- Недавно подростки подожгли пух возле дома. Муж разбудил, говорит: «Мы горим!». А дом наш деревянный, как и заборы, вокруг все заросло сухой травой. Большая вероятность пожара была, - говорит Анастасия МЕЗИТ. - Я просила управляющую компанию убрать траву, а они ничего не сделали! Про колодец я тоже говорила. Ответили, что обращались в iKomek. Но в итоге ничего не изменилось.

Теперь жильцы дома намерены обращаться в акимат Костаная, партию «Amanat», а если потребуется и в суд. Они обвиняют в случившемся обслуживающую организацию - ТОО «Рутали».

«Ответственность несут жильцы»

Как пояснила «НГ» директор ТОО «Рутали» Ольга ТЕНИЦКАЯ, дом был построен в 1960 году, капитальный ремонт с тех пор не делали. С 2021 года здание обслуживает её организация. Дом оформлен, как кондоминиум. По закону ответственность за его содержание несут собственники квартир.

- Ранее жильцы сообщали, что с одной стороны пошла трещина. Мы обратились в отдел жилищных отношений акимата Костаная с просьбой признать дом аварийным. Нам ответили, что жильцы должны сами оплатить комиссию, которая проведёт обследование. Я передала этот ответ жителям дома, но они отказались собирать целевой сбор, - сообщила Теницкая. - Ежемесячно с дома собирается около 30 тысяч тенге, и то не в полном объёме. А мы, как обслуживающая компания, не занимаемся ни строительными, ни облицовочными работами.

ТОО обращалось в iKomek по поводу открытого колодца. Там ответили, что это колодец тепловых сетей, и он был закрыт соответствующей службой.

- По поводу тополей со стороны улицы Рубинштейна я подавала запрос в отдел ЖКХ. Ответили, что кронирование проведут в порядке очереди, - добавила Теницкая. - Земли у жильцов нет ни под домом, ни вокруг него - вся земля принадлежит городу. Наш дворник убирает придомовую территорию, сзади дома у жильцов огород. По поводу покоса травы в ближайщее время обращусь в акимат. Я тоже переживаю, и говорила жильцам, что город поможет. Но, видимо, надеяться им не на кого.

Что говорит акимат?

Жильцы показывают письмо бывшего руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Олжаса УМУРЗАКОВА, полученное в 2021 году. В нём поясняется, что есть несколько программ, в рамках которых можно отремонтировать фасад и крышу многоквартирного дома: "Один из вариантов - участие в государственной программе модернизации ЖКХ, в рамках которой жильцам выдаётся беспроцентный кредит на капитальный ремонт сроком до 15 лет. Другой путь - самостоятельное управление кондоминиумом: жильцы открывают счёт, выбирают форму управления, накапливают средства и проводят ремонт за свой счёт".

Также в письме Умурзаков сообщал, что в Костанае ведётся работа по созданию единого архитектурного облика жилых домов за счёт бюджета. Решение о включении того или иного дома в программу принимает общественный совет. Видимо, дом № 9 «А» по улице Мауленова в эту программу не попал.

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