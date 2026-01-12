Вопрос об утилизации этих символов праздника мы задали сегодня, 12 января, на аппаратном совещании в горакимате. И это совсем не рано — первые елки на помойках в Костанае уже появились. Скоро избавляться от них начнут массово.

Фото Олега ПАКА

Мало того, что это не экологично, а деревья пропадут без всякой пользы, так еще и грузить их в мусоровозы крайне неудобно. Негабарит, однозначно. Иногда кто-нибудь из хозяйственных жителей частного сектора приезжает с тачкой или санками к мусорке, тут же распиливает ножовкой елки и забирает. Но так увезешь немного.

«НГ» 16 лет проводила акцию «Прощай, елка». Новогодние деревца дети собирали на школьных дворах, ТОО «АБЗ+» давало машину, корреспонденты «НГ» вместе с водителем грузили сосны и развозили их по адресам - кто-то хотел для коз, кто-то печку топить. Накануне мы, принимая заявки, формировали базу данных. Школам, собравшим наибольшее количество, вручались призы. На пике акции собирали больше 6 000 елок.

Мы делали это дело, но даже при содействии образования и «Тазалыка» оно было очень и очень трудоемким для маленького коллектива газеты. Потом акцию подхватили коллеги, но, видимо, по той же причине совсем недолго продержались. Позже был опыт, когда сбором елок занимались волонтеры экологического клуба. В 2021 году город организовывал 4 площадки, куда жители могли донести-довезти свои новогодние деревья. В этом году пока никаких объявлений о вариантах централизованной утилизации нет.

Что планируется, спросил корреспондент «НГ» акима города. Оказалось, что пока ничего.

- Вот подрядчики все здесь. Давайте организуем: вас шестеро, определите шесть локаций, куда жители могут приносить эти елки, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

Остается ждать, когда эти площадки будут организованы и каким образом о них известят - времени-то немного. После Старого нового года у многих принято елки выбрасывать.

Для информации: в некоторых городах Российской Федерации, а также в большинстве европейских за выбрасывание живой елки в мусорный контейнер полагается штраф, пункты приема организуются обязательно.