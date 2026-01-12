28 человек эвакуировали в пункт обогрева в эти выходные в Костанайской области
12 января 2026, 11:04 | Происшествия
Помощь потребовалась пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге «Костанай — Карабутак».
Автобус ехал из Шымкента в Россию, но в 11 км от Лисаковска сломался и не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.
- Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры оперативно эвакуированы и размещены в пункте обогрева, - сообщает пресс-служба ведомства.
Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.
