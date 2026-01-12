Новости

28 человек эвакуировали в пункт обогрева в эти выходные в Костанайской области

12 января 2026, 11:04 |  Происшествия

Помощь потребовалась пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге  «Костанай — Карабутак».

 

Автобус ехал из Шымкента в Россию, но в 11 км от Лисаковска сломался и не смог продолжить движение.  В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.

- Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры оперативно эвакуированы и размещены в пункте обогрева, - сообщает пресс-служба ведомства. 

Медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась. 