Выездной повар Дмитрий КРИЧКО уверяет, что набрал много заказов и не успел приготовить их все, но готов вернуть деньги. Однако Асемгуль МАЙКАНОВА, одна из заказчиц, подозревает его в мошенничестве.

Фото из инстаграм-аккаунта Дмитрия Кричко

Она обратилась к Дмитрию, поскольку вечером 31 декабря работала и не успевала приготовить новогодний стол.

- Мы заказали у повара Дмитрия Кричко новогодние сеты, - рассказала Майканова. - Не просто манты и шашлык, а новогодний стол на 66 700 тенге. Доставка должна была быть в 18.00. Созвонилась. Он сказал, что не успевает и доставит в 21:00. После на связь не выходил, пока не вызвали полицию. Оказывается, было в ту ночь около 40 пострадавших, писали заявления. Когда нам сказали в полиции, что это не мошенничество, просто повар не успел: если он не скрывается и говорит, что отдаст деньги, то идите в суд и каждый с ним судитесь сами. Мы создали группу и стали уже подавать коллективное заявление в полицию и прокуратуру. Подали три заявления по 7 человек, то есть 21 человек. С 3 января нам ничего не говорят. Звонила, спрашивала, кому передали дело. Ответили: передали в Северный отдел, с вами свяжутся. До сих пор никто не связался.

Подозрения о мошенничестве, по словам женщины, вызвало то обстоятельство, что после предоплаты в половину стоимости Кричко запросил вторую половину.



- Дело не в деньгах, - продолжает Асемгуль. - У меня мои дети остались без праздничного стола. Вы представляете - в глазах их видеть вот это вот все? Потратилась в 2 раза больше в круглосуточном магазине, цены все взлетели, брала, что осталось. Быстро-быстро организовали этот стол, посидели. Никакого настроения, конечно.

- У меня очень много довольных клиентов, - комментирует ситуацию для «НГ» Дмитрий Кричко. - Занимаюсь этим уже более трех лет. На 31 декабря я решил заработать и набрал слишком много заказов. Со мной была моя супруга и один повар в помощниках, так как больше до этого найти никого не мог. Мы начали заготавливаться ещё 29 числа, но в связи с тем, что у нас есть дети, жена часто отъезжала. Наступило 31 декабря. Мы не спали почти 2 дня, дабы все успеть вовремя, но заказов было слишком много. Приближался уже седьмой час вечера, мы готовили по возможности наших сил. Поступало очень много звонков, потому что в основном все заказы нужны были на 20.00. Помощник ушел, жена ушла, так как ей нужно было идти за детьми. Мы не успевали, но, честно, очень хотели успеть, так как не хотели испортить людям праздник. Во время готовки успели отдать много заказов. Приближалось уже 22.00. Зашло много клиентов, чтобы забрать свои заказы. В это время поступало очень много звонков других клиентов, но подойти и каждому отвечать не получалось, так как те клиенты, которые зашли, нас очень отвлекали. Работа приостановилась в связи с приходом клиентов на территорию готовки, потому что начали разбираться. Таким образом мы не успели много заказов. 1 января на меня начали писать заявления, но те, кто понимал нас, вошел в положение и согласились получить заказ в другой день. После получения они были очень довольны, несмотря на испорченный Новый год. Да, я немного неправильно обращался с деньгами, но закуп у меня был, чтобы всем приготовить и доставить. Обмануть людей не было в мыслях, так как я очень дорожил своей репутацией. Но, к сожалению, вот так вот вышло. Люди переходят уже на личность, несут клевету, не зная всей правды обо мне. Я семейный человек, у меня двое детей, живем на съемной квартире, машины нет. Не наркоман!

Кричко подтвердил, что намерен вернуть всем деньги.

В пресс-службе ДП Костанайской области пояснили:

- По обращениям ряда граждан о неисполнении заказов по приготовлению еды к празднованию Нового года сотрудниками полиции проведена проверка. В ходе разбирательства установлено, что часть заказов действительно не была выполнена в установленный срок. Лицо, указанное в заявлениях, пояснило, что причиной стало значительное увеличение объёма заказов в предновогодний период, и выразило готовность вернуть полученные денежные средства. С учетом наличия признаков гражданско-правовых отношений оснований для возбуждения уголовного дела не установлено. Пострадавшим рекомендовано обратиться в суд с исковым заявлением в порядке гражданского судопроизводства для взыскания причинённого ущерба.