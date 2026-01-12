Техника ТОО «Казтехносвязь» Владимира САФРОНОВА признали виновным в использовании вредоносных компьютерных программ, повлекшем тяжкие последствия (ст. 210 ч.3 п.2 УК РК). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, как и просило ранее обвинение. И сократил срок в связи с амнистией.

Обвинение утверждало, что Сафронов в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными гражданами внес изменения в аппаратно-программный комплекс, тем самым пропустил международный трафик из России в обход лицензированных операторов связи, а также передал иностранной компании данные об абонентах Казахстана. Модификация абонентских номеров не осуществлялась. Однако с использованием линий связи и АПК костанайского ТОО осуществлялись звонки от абонентов Казахстана на номера Казахстана, когда фактически пользователь находился в России.

- Суд приговорил признать виновным Сафронова Владимира Сергеевича и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, лишить его права заниматься деятельностью, связанной с программированием сроком на 5 лет, - сказала судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - В соответствии с законом об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК назначенный срок наказания сократить на одну пятую и окончательное наказание определить в виде 5 лет 7 месяцев и 6 дней. Местом отбывания наказания определить учреждение минимальной безопасности. Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 26 декабря 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день за 2 дня отбывания наказания.

Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски от потерпевших. Теперь техник должен крупнейшим операторам связи, АО «Казахтелеком», АО Kcell, ТОО «МобайлТелекомСервис» (владелец брендов Altel и Tele2 - «НГ»), АО «КаР-Тел» (Beeline - «НГ») - вместе с госпошлиной это более 35 млн тенге.

Суд считает, что Сафронов действовал умышлено в группе с неустановленными лицами по предварительному сговору, имея общую корыстную цель - а именно для повышение спроса на услуги ТОО «Казтехносвязь» и, соответственно, увеличения прибыли компании - пропускали международный трафик под видом национального. Тем самым маскируя международные звонки под местные.

Напомним, в ходе прений отмечалось, что лично у техника Владимира Сафронова не установлено имущества, добытого преступным путем или приобретенного на доходы от преступной деятельности. То есть конфисковывать у подсудимого нечего.

Анара Шаймурунова пояснила, что вина Сафронова установлена в полном объеме и подтверждается собранными по делу доказательствами.

- Все доводы защиты о незаконном начале досудебного расследования, нарушении языка судопроизводства при регистрации рапортов являются несостоятельными, - объяснила судья. - Экспертиза установила факт подключения ТОО «Казтехносвязь» с зарубежным оператором связи и возможность пропуска исходящего и входящего международного трафика в обход лицензированных операторов связи РК. В материалах, переданных на экспертизу, имеется факт распространения служебной информации об абонентах РК за пределы страны.

Суд установил, что модификация абонентских номеров не осуществлялась, но имеет место быть искажение информации и подмены IP-адресов.

- Таким образом выводами трех экспертиз подтвержден факт создания фрод-инфраструктуры с использованием ресурсов казахстанских операторов связи, - отметила Шаймурунова. - В этой связи доводы подсудимого о фальсификации доказательств путем внесения изменений на сервер № 2 признается несостоятельным и опровергается заключением эксперта.

Суд посчитал, что вина Сафронова квалифицирована верно. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину, не установлено. Действия техника, как указано в приговоре, привели к угрозе национальной безопасности, выразившемся в снижении уровня защищенности информационного пространства страны от несанкционированного доступа.

Приговор суда не окончательный. Адвокат Талгат Нуркешев сообщил «НГ», что намерен подать апелляционную жалобу.

