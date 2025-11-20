Эксперты в ходе дачи показаний подключали огромные металлические серверы, а свидетель при помощи двух телефонов показывал судье, как работают VPN-сервисы. Корреспондент «НГ» попытался разобраться в технических хитросплетениях этого дела.

Эксперты и адвокаты изучают серверы, изъятые в Алматы

На скамье подсудимых - техник ТОО «Казтехносвязь» Владимир САФРОНОВ. Его обвиняют в использовании вредоносных компьютерных программ, повлекшем тяжкие последствия (ст. 210 ч. 3 п. 2 УК РК). Если его вина будет доказана, Сафронову грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Обвинение утверждает, что Сафронов в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными гражданами внес изменения в аппаратно-программный комплекс, тем самым пропустил международный трафик из России в обход лицензированных операторов связи, а также передал иностранной компании данные об абонентах Казахстана. Модификация абонентских номеров не осуществлялась. Однако с использованием линий связи и АПК костанайского ТОО осуществлялись звонки от абонентов Казахстана на номера Казахстана, когда фактически пользователь находился в России.

Серверы показали...

Эксперты Азиз РАШИДОВ и Анвар КАРИМБАЕВ проводили исследование алматинских серверов ТОО «Казтехносвязь». Это важнейшая экспертиза, поскольку именно на ее результаты ссылается обвинение. Эксперты сообщили, что получили доступ к двум из трех серверов, нашли там выгруженные файлы с детализацией звонков, фиксирующие вызовы между абонентами Казахстана и России. То есть тот самый международный трафик.

Эксперты считают, что без изменений в АТС пропустить трафик на технические узлы международных операторов связи нельзя

- Также мы видели, что к серверам подключались для удаленного управления с зарубежных IP-адресов, - сказал эксперт Каримбаев. - Мы видели, что, согласно детализации, у автоматической телефонной станции (АТС) ТОО «Казтехносвязь» был стык с российским оператором ТОО «Миател». И вызовы с казахстанских номеров уходили на эту транковую группу с ТОО «Миател».

Отвечая на вопросы прокурора, Каримбаев подтвердил, что он не зафиксировал фактов подмены IP-адресов. Но была искажена информация о местоположении абонента.

- То есть для местных операторов связи и спецслужб казалось, что вызов совершался внутри страны, хотя на самом деле звонок приходил из-за рубежа. Таким образом, искажена география абонента, - пояснил Каримбаев. - Без изменений в АТС пропустить трафик на технические узлы международных операторов связи нельзя. Это программное обеспечение, которое настраивается людьми.

На последнем заседании суда, 18 ноября, адвокаты Сафронова просили исключить изъятые у ТОО «Казтехносвязь» серверы из числа доказательств как недопустимые.

- Данные серверы не включены в опись материалов уголовного дела, не признаны вещественными доказательствами, - зачитала ходатайство адвокат Асемгуль ДАНИАЛОВА. - В материалах дела четко указано, что серверы изъяли для дальнейшей идентификации. Следовательно, невозможно установить источник происхождения серверов и оригинальность сведений на них содержащихся. То есть если вы указываете в протоколе осмотра, что далее вы эти серверы идентифицируете, если следствие этого не сделало, то ставится под сомнение происхождение этих данных. В листах дела имеется описание только уже вскрытых серверов. Фототаблица сделана формально с одной стороны объекта. Данные действия вызывают сомнения.

Одна нога там, другая...

Адвокаты Сафронова настаивают на его невиновности. Они отмечают, что IP-адрес не является точным определителем местоположения абонента. Его можно легко заменить с помощью сервиса VPN.

Геннадий Стругацкий показывает работу VPN с помощью двух телефонов

- Я уверен в том, что данное программное обеспечение не было модифицировано, - сказал и. о. директора ТОО «Казтехносвязь» Геннадий СТРУГАЦКИЙ, отвечая на вопросы адвокатов подсудимого. - Чтобы проверить, является ли программное обеспечение модифицированным, берется исходный программный код и сравнивается с тем, что расположен в наших серверах. Это не так сложно - проверить дату создания, дату модификации и цифровую подпись.

После чего Стругацкий провел эксперимент.

- Смотрите, я должен совершить звонок с клиентского номера ТОО «Казтехносвязь», используя VPN-сервис, - объяснял он. - Это купленный лицензионный VPN от «Лаборатории Касперского». Я подключаюсь, и он мне предлагает регион - Армения. То есть я, как клиент, находясь физически в Костанае, могу произвольно выбирать локацию. Чтобы проверить, какой у меня IP-адрес, я воспользуюсь специальным сервисом. Вот он показывает, что я подключился из Армении. При этом я пользуюсь Интернетом, у меня оператор связи Tele2. Я подключился и получил новый адрес. Если я отключу VPN, то мой адрес сменится. Некоторые компании используют VPN-сервис в качестве своих корпоративных стандартов для шифрования трафика.

Судья Айнура ШАЙМУРУНОВА уточнила, есть ли у ТОО «Казтехносвязь» запрет для клиентов на использование VPN? По словам Стругацкого, раньше такого запрета не было. Его и сейчас нет. Но в ТОО «Казтехносвязь», наученные уголовным делом против их техника, пытаются самостоятельно отговорить клиентов от использования таких сервисов.

- Вот, к примеру, наш клиент - фирма, которая сначала была казахстанской, а потом ее собственниками стали граждане Украины, - сказал Стругацкий. - Часть его сетевых ресурсов находится на Украине. И чтобы объединить всех сотрудников в одну локальную сеть, они могут использовать VPN. Например, чтобы использовать один шлюз для выхода в сеть. Есть у нас клиенты в Алматы, часть сотрудников которых работают из Казахстана, а часть из России. У нас нет законных средств, чтобы их в этом ограничивать.

Отвечая на вопросы прокурора, Стругацкий сообщил: даже когда ТОО «Казтехносвязь» видит звонки с IP-адресом из условной Армении, оно не обязано блокировать. Есть ответ Министерства цифрового развития РК, в котором указано, что международный звонок определяется префиксом телефонного номера абонента, а не его IP-адресом.

Закон изменился

18 ноября адвокат Даниалова огласила еще одно ходатайство - о прекращении уголовного дела в связи с вступившими в силу изменениями закона.

Адвокат Асемгуль Даниалова заявила ходатайство о прекращении дела в связи с изменениями в законе

- Согласно материалам дела, несанкционированный трафик, якобы установленный со стороны ТОО «Казтехносвязь» указывался как фродовый трафик (мошеннический трафик, который имитирует действия реальных людей - «НГ»), - отметила Даниалова. - Обвинение ссылается на нарушение приказа министра по инвестиции и развитию РК от 2016 года. Из официального ответа Министерства цифрового развития следует, что за нарушение законодательства РК в области связи предусмотрена административная, а не уголовная ответственность. 25 октября 2025 года приказом министра искусственного интеллекта РК вступили в силу изменения в правила присоединения и взаимодействия РК. Следовательно, только с этой даты несанкционированный трафик отнесен к фродовому. То есть те действия, которые описаны в обвинительном акте против Сафронова, только с 25 октября 2025 года описаны и считаются фродовым трафиком, за который предусмотрена уголовная ответственность. В этой связи просим уголовное дело прекратить.

Решение по ходатайствам защиты будет принято на следующих заседаниях.

Разбирательство по делу Сафронова движется к концу. Суду осталось допросить одного свидетеля - представителя департамента КНБ. У адвокатов к нему вопросы о том, мог ли подсудимый угрожать национальной безопасности страны. После суд допросит обвиняемого. Уже сейчас адвокаты должны начать подготовку к прениям сторон.