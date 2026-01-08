Судебное разбирательство по делу техника ТОО «Казтехносвязь» Владимира САФРОНОВА подходит к концу. В суде № 2 прошли прения. Обвинение настаивает: костанаец в сговоре с неустановленной группой лиц угрожал национальной безопасности страны тем, что использовал вредоносные программы для пропуска международного телефонного трафика под видом казахстанского. Защита настаивает на полной невиновности Сафронова. Последние доводы сторон - в репортаже «НГ» из зала суда.

Владимир Сафронов: «По логике обвинения, любое техническое отклонение можно превратить в уголовное дело»

Номера, внушающие доверие

Прокурор Каролина БЫЧКОВА просила суд назначить для подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и лишить его права заниматься деятельностью, связанной с программированием, на 5 лет.

- Согласно закону об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК, срок основного наказания сократить на одну пятую часть, - добавила прокурор. - Окончательно назначить наказание в виде 5 лет 7 месяцев и 6 дней лишения свободы в учреждениях средней безопасности.

Обвинитель ссылалась на результаты экспертизы серверов ТОО «Казтехносвязь», в которых была обнаружена информация о наличии подключения входящих и исходящих вызовов через транковую группу канала оператора связи ОО «Миател» из Санкт-Петербурга. При этом модификация номеров не осуществлялась. Но были зафиксированы факты подмены IP-адресов вызываемых абонентов РФ и других иностранных государств, что привело к искажению информации о фактическом местоположении абонента.

Прокурор считает, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей и экспертов

- В результате противоправных действий Сафронова и руководителя ТОО «Казтехносвязь» нарушена нормальная работа информационной системы и сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком», которая относится к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, - отметила прокурор. - Таким образом, деяния Сафронова создали угрозу национальной безопасности РК, повлекшую снижение уровня защищенности информационного пространства страны, а также национальных информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

Прокурор заявила, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей и экспертов, допрошенных в ходе судебного следствия.

- На просторах Интернета очень много сайтов, где предлагается пропуск подобного несанкционированного трафика, где продаются казахстанские номера, - пересказала Бычкова показания одного из свидетелей. - Казахстанские номера являются национальным ресурсом. Оператор связи не может передавать номера другому оператору. В Интернете был найден ресурс Zadarma.com, где продавались номера ТОО «Казтехносвязь». Это приводит к тому, что иностранец звонит с казахстанского номера. Этим чаще всего пользуются мошенники, так как иностранные номера вызывают недоверие к звонящим. «Казтехосвязь» не блокировала такие звонки.

Обстоятельства дела, по словам прокурора, указывают, что обвиняемый знал о противоправности своих действий и предвидел наступление негативных последствий, что указывает на наличие прямого умысла.

- Сафронов признавал вину на стадии досудебного расследования, и хотя его явка с повинной списана в наряд, тем не менее она приобщена к материалам дела, - сказала Бычкова. - Доводы заявителя о назначении внеплановой проверки с целью устранения ТОО «Казтехносвязь» как конкурента других операторов связи носят голословный характер и ничем не подтверждены.

У кого искать миллионы?

Потерпевшими по этому уголовному делу проходят практически все крупнейшие операторы связи: АО «Казахтелеком», АО Kcell, ТОО «МобайлТелекомСервис» (владелец брендов Altel и Tele2 - «НГ»), АО «КаР-Тел» (Beeline - «НГ»). Они предъявили к Сафронову гражданские иски для возмещения ущерба из-за упущенной выгоды за несанкционированный трафик - всего на сумму чуть более 34 млн тенге. И все поддержали обвинение прокуратуры в адрес Сафронова.

- Я считаю, что работники межрегиональной следственной группы провели отличную работу и изобличили преступную деятельность Сафронова, - сказал представитель АО Kcell Шамиль ИШКЕНОВ, - тем самым отключив один из каналов, когда внешние иностранные кол-центры обманом и мошенническими действиями извлекали прибыль с граждан Казахстана, вводя их в заблуждение. Поскольку наши граждане более доверчиво отвечали на звонки, поступающие с казахстанских номеров, не подозревая, что станут жертвами мошенников. Я не исключаю, что через «Казтехносвязь» проходил именно такой трафик, с помощью которого совершались мошеннические действия.

Следствие считает, что руководство ТОО «Казтехносвязь» и их техник внесли изменения в аппаратно-программный комплекс, «движимые стремлением корыстной наживы и получению в результате преступной деятельности материальной выгоды, считая, что имеющиеся источники дохода недостаточны». Однако прокурор в прениях отмечала, что лично у техника Владимира Сафронова не установлено имущества, добытого преступным путем или приобретенного на доходы от преступной деятельности. То есть конфисковывать у подсудимого нечего.

«Я работал, а не нарушал закон»

Адвокат Талгат НУРКЕШЕВ в прениях обращал внимание суда на многочисленные процессуальные нарушения при расследовании уголовного дела. Он считает, что обвинение и потерпевшие «хотят распорядиться судьбой Сафронова, грубо говоря, чтобы навести порядок в отрасли». То есть вместо устранения пробелов в законе нашли человека, которого можно обвинить во всех проблемах.

Талгат Нуркешев: «Если вы его обвиняете, то нужно показать цифровые следы»

- Обвинение не содержит четкого указания на то, в чем именно выразилось нарушение работы телекоммуникационной сети, - сказал Нуркешев. - Операторы связи несут административную ответственность за нарушения по сбору и хранению служебной информации об абонентах. В нашем случае нет в полном виде служебной информации, а нам к тому же вменяют уголовное правонарушение. Экспертиза в обвинительном акте фиксирует факты наличия вызовов, подключения маршрутизации и факты искажения информации о местоположении абонентов через IP-маскировку. Но это не равно доказательству, что именно Сафронов внес изменения путем конфигурации системных файлов. Обвинение делает логический скачок: есть соединение и маршрутизация, значит, Сафронов изменил системные файлы. Иных доказательств, что так все и было, у следствия нет. Притом он не является единственным техническим сотрудником ТОО. Почему-то обвинение считает, что автоматически виноват Сафронов. Если вы его обвиняете, то нужно показать цифровые следы, что именно он в такое-то время с такого-то компьютера сделал такие действия. В материалах дела этого нет.

Нуркешев подчеркнул, что подсудимый обслуживал только виртуальные автоматические телефонные станции клиентов ТОО. И его логин и пароль были только для этих целей.

- Секретарь суда тоже имеет доступ в электронный судебный кабинет, но это не значит, что он имеет право выполнять какие-то действия за председателя суда, - привел пример адвокат. - Так и в нашем случае - обвинение не установило, кто и за что отвечал в ТОО «Казтехносвязь», кто имел какой доступ. Нельзя сказать, что раз у тебя есть логин и пароль, значит, ты виновен.

Владимир Сафронов в последнем слове также заявил о своей невиновности:

- Я хочу сказать несколько слов не как специалист, а как обычный человек, который всю жизнь работал и не подозревал, что окажется в зале суда по уголовному делу. Я пришел в сферу связи как технический специалист. Это работа, где большую часть времени ты не видишь результата, но несешь ответственность за то, чтобы у людей были связь и Интернет. Я работал добросовестно и никогда не воспринимал свой труд как что-то противоправное. Я не принимал управленческих решений, не строил бизнес-модели, не определял маршруты трафика, не заключал договоры с клиентами и не получал от этого личной выгоды. Я был обычным техническим специалистом. Это моя профессия, а не способ нарушать закон. Если придерживаться логики обвинения, то любое техническое отклонение можно превратить в уголовное дело. В таком случае под угрозой окажутся тысячи специалистов, которые ежедневно поддерживают работу критически важных систем. За все время не было доказано, что я причинил кому-то вред или получил преступный доход. Я не мог осознавать, что моя работа - это преступление. Я уважаю суд и искренне надеюсь, что суд увидит во мне не схему, а человека, который работал и не совершал преступление.

Решение по этому делу огласят 12 января.

