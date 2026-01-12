Казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск
12 января 2026, 10:12 | Криминал
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск казахстанского блогера Кайсара Камзу, у которого 2,4 млн аудитории в Instagram, передает Informburo.kz.
Фото instagram.com/qais_arr
Ориентировку на инфлюенсера опубликовал департамент экономических расследований АФМ по Астане.
Разыскное дело зарегистрировали 10 января 2026 года.
В 2025 году Министерство туризма и спорта включило Камзу в список нарушителей, проводивших незаконные онлайн-розыгрыши. Тогда его оштрафовали на 1 179 600 тенге.
