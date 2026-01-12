Представьте, что вы - правитель сверхдержавы. Можете ли вы отдать приказ о силовом захвате руководителя другого государства? Да, если это решение соответствует национальным интересам моей страны.

Да, если действия этого руководителя несут угрозу для других стран.

Да, если действия этого руководителя несут угрозу для народа его страны.

Нет. Такие действия недопустимы и могут привести к хаосу во всем мире.

