Казахстанского блогера-миллионника объявили в розыск

12 января 2026, 10:12 |  Криминал

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск казахстанского блогера Кайсара Камзу, у которого 2,4 млн аудитории в Instagram, передает Informburo.kz

Фото instagram.com/qais_arr

Ориентировку на инфлюенсера опубликовал департамент экономических расследований АФМ по Астане.

Разыскное дело зарегистрировали 10 января 2026 года.

В 2025 году Министерство туризма и спорта включило Камзу в список нарушителей, проводивших незаконные онлайн-розыгрыши. Тогда его оштрафовали на 1 179 600 тенге.