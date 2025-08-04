Матч 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу «Тобол» проводил в Петропавловске с местным «Кызылжаром».

Удар по воротам «Кызылжара» наносит Марко Вукчевич / Фото instagram.com/fctobol

В первом круге костанайский клуб выиграл на своем поле у петропавловской команды со счетом 2:1, а перед второй очной встречей занимал третье место, набрав 35 очков и опережая идущего девятым соперника на 16 очков. И все же интригу этому противостоянию придавало то, что «Тобол» в последних двух матчах набрал всего одно очко, и то, что «Кызылжар» уже после четвертого тура возглавил экс-наставник «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич, хорошо знающий многих костанайских игроков.

Перед этим туром состав «Тобола» пополнили два новичка: белорусский защитник Егор Хвалько (18.02.1997; рост - 181 см) и бразильский нападающий Энрике Девенс (20.06.1997; рост - 177 см).

Новичок «Тобола» защитник Егор Хвалько / Фото instagram.com/fctobol

Уроженец Брестской области Егор Хвалько начал заниматься футболом в системе гродненского «Немана», где прошел путь от дублирующего состава до основной команды. В его карьере были белорусские команды «Лида», «Дняпро» и «Арсенал». В 2022 году он перешел в азербайджанский «Кяпаз», в котором провел три сезона и был капитаном команды. В активе футболиста выступления за юношеские и молодежные сборные Беларуси.

Новичок «Тобола» нападающий Энрике Девенс / Фото instagram.com/fctobol

Энрике Девенс родился в городе Линенополис (штат Эспириту-Санту, Бразилия) и начал футбольную карьеру в молодежных составах бразильских клубов «Кашиас», «Аракрус», «Реал Нороэсте» и «Эспириту-Санту». В 2018 году переехал в США, поступив в университет, и продолжил играть в футбол в студенческих чемпионатах за клубы «Три-Ситис», «Таскулум Пионерс» и «Зе Виладжес». Закончив обучение, в 2021 году Девенс играл за литовские клубы «Бабрунгас» (13 матчей; 14 голов) и «Дайнава» (25; 10). В 2022 году перешел в болгарский клуб «Крумовград», а через год вернулся в Литву, завоевав вместе с клубом «Трансинвест» Кубок страны и выиграв Первую лигу, став лучшим бомбардиром чемпионата с 22 голами. Всего же за эту команду Девенс провел 59 игр, забив 38 голов. В начале 2025 года он перешел в катарский клуб «Аль Бидда», но вскоре был выкуплен литовским «Жальгирисом», за первую половину сезона за который он провел 15 матчей и забил 7 голов, отметившись хет-триком в Кубке и дублем в чемпионате. К «Тоболу» Энрике Девенс, имеющий, кроме бразильского, также и люксембургское гражданство, присоединился на правах свободного агента, а контракт с ним подписан до конца 2026 года.

Поединок с «Кызылжаром» пропускали защитник «Тобола» Пап-Альн Ндиайе, получивший в матче с «Кайратом» четвертое предупреждение, и полузащитник Эдедем Эссьен, удаленный в том же матче за два предупреждения. Кроме этого, у Давида Энена и Николая Сигневича травмы, восстанавливается после травмы Темирлан Ерланов, а Иван Миладинович перенес операцию на ахилловом сухожилии в финском городе Турку. Еще один игрок линии обороны костанайского клуба Мейрамбек Калмырза до конца сезона проведет в аренде в «Окжетпесе».

На поле стадиона «Карасай» в стартовом составе «Тобола» вышли вратарь Султан Бусурманов, защитники Неманья Цавнич, Роман Асранкулов и Марко Вукчевич, полузащитники Наурызбек Жагоров, Виктор Брага, Асхат Тагыберген и Жаслан Жумашев и нападающие Ахмед Эль-Мессауди, Александр Зуев и Ислам Чесноков.

Уже на первой минуте встречи хозяева заработали угловой удар, но гости легко справились с его розыгрышем и попытались завладеть инициативой. На 4-й минуте штрафной удар на правом краю был назначен уже в сторону ворот «Кызылжара» за грубую игру против Браги. После подачи Тагыбергена защитники выбили мяч, но он остался у «Тобола». И вскоре Брага, войдя в штрафную площадь левее центра, пробил в падении в направление дальнего угла ворот, но не попал в створ.

С мячом Асхат Тагыберген / Фото instagram.com/fctobol

На 10-й минуте на том же правом краю атаки хозяева сбили Чеснокова. Удар со стандарта Тагыбергена пришелся в «стенку», однако «Тобол» продолжил атаку, и по воротам из центра штрафной площади пробил Жумашев, но мяч пролетел рядом с правой штангой. Через две минуты против Жумашева на правой боковой линии грубо сыграл полузащитник петропавловцев Арсен Буранчиев, заработавший первую желтую карточку. На этот раз гости стандарт разыграли.

А через пять минут черногорский защитник «Кызылжара» Илья Мартинович нарушил правила на Чеснокове во время борьбы за мяч «на втором этаже» на правом фланге метрах в 13-ти от штрафной площади - очередной штрафной удар в сторону ворот хозяев. Тагыберген выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Цавнич, опередив украинского защитника петропавловского клуба Анатолия Козленко, пробил в падении головой в левый угол ворот, открыв счет - 0:1.

На 24-й минуте хозяева ответили мощным дальним ударом по воротам украинского полузащитника и капитана команды Александра Нойока, но мяч пролетел над перекладиной. Правда, Бусурманов контролировал полет мяча.

Через две минуты Зуев ворвался слева в штрафную площадь хозяев и от лицевой линии сделал навесную подачу на дальнюю штангу на Эль-Мессауди. Мартинович головой выбил мяч, который перехватил Тагыберген и отправил к линии штрафной Жагорову, но того сбили на газон - штрафной удар. Однако розыгрыш этого стандарта не получился.

После получаса игры гости заиграли активнее и заработали три штрафных удара, а в одном из эпизодов Жумашев был удостоен желтой карточки. На 36-й минуте полузащитник петропавловцев Елисей Горшунов пробил с лета из пределов штрафной площади над перекладиной после того, как Асранкулов неудачно выбил мяч от ворот. Гости ответил опасной атакой по центру, завершившейся ударом Зуева с линии штрафной площади, но мяч пролетел справа от ворот. На 40-й минуте Зуев повторил попытку после розыгрыша штрафного удара на правом фланге, пробив из пределов штрафной площади в правый угол ворот, но мяч выбил Мартинович.

На исходе добавленных к первому тайму двух минут хозяева провели атаку по правому флангу, откуда Горшунов сделал подачу в центр штрафной площади, но Бусурманов в падении поймал мяч.

Второй тайм вновь активнее начали гости, и в первые пять минут Чесноков дважды опасно подавал справа в штрафную площадь. А на 51-й минуте он же в штрафной площади помешал вратарю хозяев Вадиму Петрову выбить мяч, который от ноги нападающего «Тобола» вылетел за лицевую линию.

На 54-й минуте Чесноков из пределов штрафной площади пробил низом по воротам, но мяч от ноги защитника улетел на угловой. На подачу Асракулова от углового флажка никто из игроков гостей не успел, а менее чем через минуту капитан «Тобола» уже сам пробил по воротам со средней дистанции, но не попал в створ.

В ответной атаке вышедший во втором тайме ивуарийский нападающий хозяев Сенин Себаи передачей слева в штрафную площадь вывел на ударную позицию своего соотечественника Нене Гбамбле, но тому помешал пробить по воротам Брага, после чего Бусурманов в падении ногой выбил мяч.

На 58-й минуте Себаи грубо сыграл у центрального круга против Цавнича, за что получил желтую карточку. А на исходе часа игры после грубых действий российского защитника петропавловцев Андрея Васильева на газоне оказался Эль-Мессауди.

На 62-й минуте Козленко перехватил мяч на половине поля гостей и, пройдя по центру, пробил по воротам метров с 20-ти, но Бусурманов в падении поймал мяч. Через минуту Себаи от левой боковой линии штрафной площади сделал подачу в центр на вышедшего вместе с ним на поле полузащитника Артема Черединова, который пробил по воротам в падении через себя, но не попал в створ.

На 74-й минуте дважды подряд вступал в игру Бусурманов, отбивший вначале из левого верхнего угла ворот мяч после удара со средней дистанции из центра Нойока, а затем поймавший мяч под перекладиной после удара от левой боковой линии вратарской площадки сыгравшего на добивании защитника Руслана Валиуллина.

После этого момента в составе «Тобола» произошли три замены: вместо Браги на поле вышел Цотне Мосиашвили, Эль-Мессауди заменил Бейбит Галым, а Жумашева сменил новичок команды Хвалько.

На 79-й минуте под перекладину из района правого угла штрафной площади опасно пробил Вукчевич, но вратарь перевел мяч на угловой, перед розыгрышем которого вышел и второй новичок гостей Девенс, заменивший на поле Зуева.

Автор второго гола в ворота «Кызылжара» Бейбит Галым / Фото instagram.com/fctobol

«Тобол» продолжал атаковать, и на 81-й минуте Галым сделал справа навесную подачу во вратарскую площадку на открывавшегося там Девенса, но Васильев выбил мяч головой за лицевую линию. Через минуту Чесноков прорвался вдоль правой боковой линии и, войдя в штрафную площадь, сделал прострел низом на дальнюю штангу на Девенса, но вратарь в падении поймал мяч. На 82-й минуте Чесноков в центральном круге перехватил мяч и отдел его вперед Девенсу. Бразильский нападающий сместился вправо и, развернувшись, сделал передачу низом в центр Вукчевичу, который в касание перевел мяч также низом в штрафную площадь на ход Галыму. И тот, выйдя один на один с вратарем, пробил с подступов к вратарской площадки мимо Петрова в левый угол ворот, удвоив преимущество «Тобола» - 0:2.

А через две минуты хозяева остались в меньшинстве - после того, как Себаи, сбив у центральной линии Вукчевича, схлопотал вторую желтую карточку и был удален с поля.

На третьей из четырех добавленных минут Жагорова заменил Аманжол Бакитжанов, а вскоре Девенс, Галым и Вукчевич разыграли красивую комбинацию на правом краю, после чего черногорский защитник «Тобола» сделал прострел во вратарскую площадку, откуда Чесноков в падении перевел мяч в сетку ворот. Но судья встречи Саят Карабаев из Астаны не засчитал гол, определив положение «вне игры» у Вукчевича.

Одержав победу, «Тобол» остался на третьем месте, сократив при этом отставание от «Астаны» до двух очков и сравнявшись с ней по количеству сыгранных матчей.

Лучший игрок матча «Кызылжар» - «Тобол» Неманья Цавнич / Фото vk.com/fctobol

Лидеры же чемпионата перенесли встречу этого тура с «Кайсаром» на более поздний срок, чем воспользовался шедший вторым «Кайрат», переигравший на своем поле «Улытау» (1:0) и вышедший с 43-мя набранными очками на первое место, проведя при этом на один матч больше.

Преследующий тройку лидеров «Актобе» неожиданно уступил на своем поле «Женису» (0:2). Еще три команды из первой семерки - «Елимай», «Окжетпес» и «Ордабасы» завершили свои матчи тура вничью. Кокшетауский клуб и клуб из Семея не выявили победителя во встрече между собой (1:1), а шымкентцы не смогли удержать победный счет в поединке с «Атырау» (2:2).

На десятую строчку турнирной таблицы поднялся «Жетысу», вырвавший победу с минимальным счетом на пятой добавленной минуте у потерпевшего одиннадцатое поражение подряд «Турана».

В следующем туре «Тобол» будет принимать на своем поле «Астану». Матч состоится в воскресенье, 10 июля.