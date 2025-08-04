Опасный проезд через оживленный перекресток устроил водитель LADA Priora. Читатели "НГ" прислали видео, на котором видно, как водитель лихо срезает угол на перекрестке улиц Гоголя и Абая утром 4 августа.

Одним маневром он нарушил сразу несколько правил дорожного движения, за что теперь грозят штрафы и лишение прав, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

- На опубликованном в сети видео видно, как 23-летний мужчина выезжает на встречную полосу, подрезает автобус и проезжает перекрёсток на красный свет, создав аварийную ситуацию, - прокомментировали в ведомстве видео, опубликованное в Instagram "НГ". - Остальные автомобилисты вынужденно уступают дорогу, чтобы избежать ДТП. К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших, но теперь водителю грозит наказание сразу по четырём статьям.

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Нарушения и грозящие наказания для 23-летнего водителя:

проезд на красный и создание аварийной обстановки - штраф по 10 МРП (39 320 тенге за каждое),

нарушение дорожной разметки - 3 МРП (11 796 тенге),

выезд на встречную полосу - лишение водительских прав на 6 месяцев.

В полиции напомнили, что такие действия ставят под угрозу жизни и влекут серьёзную ответственность.