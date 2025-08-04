Лишение прав грозит лихачу на "Приоре" за четыре нарушения ПДД на одном перекрестке Костаная
Опасный проезд через оживленный перекресток устроил водитель LADA Priora. Читатели "НГ" прислали видео, на котором видно, как водитель лихо срезает угол на перекрестке улиц Гоголя и Абая утром 4 августа.
Одним маневром он нарушил сразу несколько правил дорожного движения, за что теперь грозят штрафы и лишение прав, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Кадр из видео
- На опубликованном в сети видео видно, как 23-летний мужчина выезжает на встречную полосу, подрезает автобус и проезжает перекрёсток на красный свет, создав аварийную ситуацию, - прокомментировали в ведомстве видео, опубликованное в Instagram "НГ". - Остальные автомобилисты вынужденно уступают дорогу, чтобы избежать ДТП. К счастью, инцидент обошёлся без пострадавших, но теперь водителю грозит наказание сразу по четырём статьям.
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Нарушения и грозящие наказания для 23-летнего водителя:
- проезд на красный и создание аварийной обстановки - штраф по 10 МРП (39 320 тенге за каждое),
- нарушение дорожной разметки - 3 МРП (11 796 тенге),
- выезд на встречную полосу - лишение водительских прав на 6 месяцев.
В полиции напомнили, что такие действия ставят под угрозу жизни и влекут серьёзную ответственность.
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