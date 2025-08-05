Можно ли провозить оружие в поездах Казахстана? Tengri Travel обратился за разъяснением в пресс-службу Министерства транспорта и узнал ответ на этот вопрос.

Иллюстративное фото: пресс-служба "Пассажирские перевозки"

Один из казахстанцев поинтересовался, разрешено ли провозить охотничье оружие в поездах Казахстана. Ответ на этот вопрос редакции предоставили в пресс-службе Министерства транспорта.

"Перевозка охотничьего, спортивного и любого другого огнестрельного оружия и боеприпасов в пассажирских поездах запрещена. Это установлено Правилами перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом", - сообщили нам в ведомстве.

В пресс-службе компании "Пассажирские перевозки" также напомнили, что провоз оружия в поездах строго запрещён.

Что запрещено провозить

Также существует перечень предметов, запрещённых к провозу в пассажирских поездах:

Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехника (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).

Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.

Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.

Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.

Важно помнить, что поезд - это не только средство передвижения, но и общественное пространство с установленными правилами, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности и комфорта всех пассажиров.