Цены на автогаз увеличили в Казахстане
5 августа 2025, 11:30 | Государство
Внесены изменения в приказ министра энергетики Казахстана от 22 декабря 2023 года № 458, касающийся установления предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ. Соответствующий приказ подписан 30 июля текущего года, передает inbusiness.kz.
Фото: inbusiness.kz
Согласно обновленному приказу, с 1 августа в Казахстане повышены предельные цены на розничную реализацию сжиженного газа, предназначенного для автогазозаправочных станций и поставляемого на внутренний рынок вне товарных бирж в рамках плана поставки.
Установлены следующие новые предельные розничные цены за литр:
- В городах Астана и Алматы цена увеличилась до 112 тенге (ранее 102 тенге).
- В Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях – до 85 тенге (ранее 77 тенге).
- В городе Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, областях Абай, Жетысу и Улытау – до 112 тенге (ранее 102 тенге).
- В Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях – до 102 тенге (ранее 90 тенге).
- В Мангистауской области – до 72 тенге (ранее 65 тенге).
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