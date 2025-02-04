Физкультурно-оздоровительные комплексы общей стоимостью 1,3 млрд тенге в Рудном откроют не раньше мая. Об этом сообщил аким Виктор ИОНЕНКО на аппаратном совещании 3 февраля.

Фото из презентации акимата Рудного

- Работы там выполнены на 90%, - сказал аким. - В принципе мы эти ФОКи готовы были сдать к 1 января. Но все-таки, изучив внимательно еще раз проект и пообщавшись со спортивным сообществом, решили внести корректировку в проект. Дело в том, что проектом был предусмотрен бетонный пол с покрытием в виде спортивного линолеума. Спортсмены высказали пожелание, которое мы поддержали, поэтому в ФОКах уложат спортивный паркет. Это профессиональное покрытие. Кто играл когда-то на бетоне, знает, что это сильнейшие нагрузки на связки и суставы. Мы решили уйти от этого. Будет задержка, но мы до 1 мая должны завершить этот объект именно по внутренней отделке.

Отметим, что спустя месяц после предполагаемого срока окончания работ, проблемы возникли не только со внутренней отделкой. К примеру, 3 февраля корреспондент "НГ" наблюдал как рабочие продолжали работу над входными группами одного из ФОКов. При этом визуально кажется, что такая же работа предстоит и со вторым зданием.

Фото Георгия Говорова

Аким также сообщил, что сейчас ФОКи подключают к новым коммуникациям. Эти работы почти завершены, идет проверка систем электроснабжения.

Строительство ФОКов в Рудном начали в мае 2024 года. ФОК № 1 носит название "Чемпион", а № 2 назвали "Старт". Строительством занимается ТОО "ЭксклюзивСтрой" из Лисаковска. Рудненские СМИ сначала сообщали, что открыть ФОКи планировалось к 1 сентября. Но из-за "дождливой погоды" отложили открытие на декабрь - именно этот срок прописан в договоре. Теперь же новый срок - май 2025 года.