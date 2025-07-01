Что будет, если съесть? Мясо сайгака изучили в лаборатории
Казахская академия питания провела исследование пищевой ценности мяса сайгака. Ученые изучили химический состав, содержание нутриентов и возможное применение продукта в рационе, передает Tengri Life.
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Зачем изучали мясо сайгака
Регулирование численности сайгаков — тема, которая традиционно вызывает общественный резонанс. Но в последние годы, на фоне роста популяции этих редких животных, дискуссия сместилась: если изъятие части особей неизбежно, можно ли использовать этот ресурс с пользой?
"Мясо сайгака — это природный концентрат белка, витаминов и микроэлементов, способный конкурировать с лучшими диетическими продуктами в мире", — говорит доктор медицинских наук Алмаз Шарман, президент Казахской академии питания.
Что показывает химический анализ
По заказу Министерства экологии Академия питания провела комплексное исследование состава мяса сайгака. В 100 граммах мяса содержится:
- 20 граммов белка;
- 9 граммов жира;
- Витамин D — 91,7 микрограмма (более 900 процентов от суточной нормы);
- Витамин B5 — 8 миллиграммов (160 процентов суточной нормы);
- Железо — 3,9 миллиграмма;
- Цинк — 6 миллиграммов;
- L-карнитин — 132 миллиграмма.
Также в составе присутствуют магний, селен и витамины группы B.
"При высоком качестве и органическом происхождении сайгачье мясо может быть включено в рацион как функциональный продукт — аналог рыбы или дичи в европейской диетологии", — отмечает Шарман.
Эксперты полагают, что мясо сайгака может стать полезным для тех групп населения, которые испытывают дефицит витамина D, железа и качественного белка. Прежде всего:
- дети;
- беременные и кормящие женщины;
- пожилые;
- люди с высокой физической и умственной нагрузкой;
- жители регионов с ограниченным доступом к морепродуктам.
Ранее сообщалось, что в Казахстане решили регулировать численность сайгаков. Фермеры жалуются, что животные наносят ущерб полям и вытесняют скот. Популяция превысила 3,9 миллиона особей — это почти втрое больше, чем в советские годы. Министерство экологии проведет выборочное регулирование популяции, опираясь на научные данные и международный опыт. Мясо сайгаков планируют перерабатывать — уже есть инвесторы.
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