Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана выступил с официальным заявлением после публикаций в туркменских СМИ о якобы зараженном бруцеллезом мясе, поступившем из Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В ведомстве подчеркнули, что такие сведения не соответствуют действительности.

"Поставки мяса из Казахстана в Туркменистан в течение 2025 года не осуществлялись. Распространенная в отдельных источниках информация о поставках из Акмолинской области мяса, зараженного бруцеллезом, в Туркменистан не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Комитет рекомендовал всегда опираться на официальную позицию уполномоченных органов.

Напомним, ранее издание "Хроники Туркменистана" сообщило, что зараженное мясо якобы попало в детские учреждения и торговые сети. Там утверждалось, что партии продукции поступили из Акмолинской области и были распределены в разных регионах Туркменистана, включая детдома и детские сады.

Это не первый случай, когда вокруг качества мяса появляются тревожные публикации. Несколько недель назад в Казахстане в мессенджерах распространяли сообщения о "зараженном мясе на прилавках Астаны". Тогда Минсельхоз также заявил, что информация не подтверждается и носит характер слухов.