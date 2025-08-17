Шымкентский «Ордабасы» и костанайский «Тобол» сыграли в матче 21-го тура Казахстанской Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

Стартовые составы команд выглядели так:

«Ордабасы»: Шайзада, Малый, Жаксыбаев, Имнадзе, Выкулко, Мораес, Турсынбай, Капацина, Астанов Э., Астанов С, Халматов;

«Тобол»: Бусурманов, Тагыберген, Цавнич, Ндиайе, Эссьен, Эль-Мессауди, Чесноков, Вукчевич, Жагоров, Хвалько, Девенс.

Уже в первом тайме в воротах хозяев побывали три безответных гола, дубль оформил Ахмед Эль-Мессауди, со штрафного перед перерывом отметился Асхат Тагыберген. Во второй половине гости довели всё до победы со счетом 3:2.

Теперь у «Тобола» стало 41 очко, и он закрепился в тройке лидеров, «Ордабасы» идет на восьмой позиции с 28 баллами.

«Ордабасы» — «Тобол» 2:3 (0:3)

Голы: Эль-Мессауди 14 (0:1), Эль-Мессауди 32 (0:2), Тагыберген 40 (0:3), Мораес 54 (1:3), Астанов Э. с пенальти 82 (2:3).