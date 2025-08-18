По его словам, в общественности распространили ложную информацию о том, что учителей школ заставили бесплатно дежурить на водоемах и следить за детьми. На деле же все педагоги получали зарплату и подались в дежурные добровольно.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поднял эту тему сегодня, 18 августа, на аппаратном совещании:

- Станция «Юный спасатель» работала. Педагоги, работники образования участвовали. На платной основе участвовали?

- Да, в среднем от 200 000 тенге, - ответила руководитель отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА. - Работаем до конца августа.

- Люди получали дополнительную заработную палату, - подчеркнул аким. - Еще раз повторяю, как это происходило все. Заработная плата, в принципе, немаленькая там. Что входило в функционал - рейдовые мероприятия. Никому не говорилось вплавь спасать кого-то! Профилактическая работа велась! Благодаря таким превентивным мерам избежали больших последствий, гибели детей! Разве не это цель была? Это же основная цель! Даже если там кто-то возмущался, если цель достигнута, это же правильно! Понятное дело, в первую очередь родители должны отвечать за своих детей. Но кто может контролировать на 100%? Тем более в летний период. Родители работают. Понятно - есть закон о статусе педагога, президент об этом говорит. Но саму суть просто интерпретировать не надо! Суть-то какая была? Безопасность наших детей. Никто не заставляет бесплатно ничего делать. Там интерпретировали: вот, аким сказал всем выходить на пляж, всем дежурить. Мы же говорим о тех людях, которые сами записались и за заработную плату делают. А там подняли этот флажок по всей стране.

Фото автора