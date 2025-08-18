Проактивный подход к зачислению детей в организации дополнительного образования начнет действовать 23 августа в связи с изменениями в правилах оказания госулсуг. Изменения коснутся детей с девиантным поведением, которые состоят на учете в органах внутренних дел.

Иллюстративное фото freepik.com

- Такие дети зачисляются в организации допобразования в приоритетном порядке. Это означает, что зачисление инициируется не родителями, а самим услугодателем через государственные информационные системы, - сообщили в пресс-службе департамента Агентства по делам государственной службы по Костанайской области.

При этом регистрация телефонного номера услугополучателя на портале электронного правительства позволит:

отправлять автоматические уведомления с запросом на оказание услуги;

получать согласие услугополучателя и необходимые сведения, включая данные ограниченного доступа, через сотовое устройство.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет 24 часа с момента получения запроса.

- Кроме того, из оснований для отказа исключена переполненность групп комплектования организации допобразования или план формирования групп, - отметили в департаменте. - Отказать смогут только в том случае, если представленные документы или содержащиеся в них сведения оказались недостоверными, либо если услугополучатель не дал согласие на доступ к своим персональным данным.