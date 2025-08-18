В Каспийском море обнаружено пятно площадью 82 квадратных километра — речь идёт о крупном загрязнении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление экологов проекта "Прозрачный мир".

Площадь "черной метки" составила более восьмидесяти двух квадратных километров.

Где произошло

По данным экологов, пятно заметили утром 16 августа на спутниковом снимке Sentinel-1A. Загрязнение протянулось вдоль судоходной линии Порт Курык — Баку и затронуло акватории Казахстана и Азербайджана. Предположительно, это может быть масло или отходы рыбной ловли.

Что говорят экологи

"Такие масштабы загрязнения пугают: это уже не случайная "грязная полоса" на воде, а целая черная метка на карте Каспия. Если подобные сбросы будут продолжаться, море просто не выдержит", — отмечают специалисты.

Недавно экологическое движение заявило, что спутники еженедельно фиксируют нефтяные пятна в Каспийском море — около 40 пятен с мая по июнь. Позже в Минэкологии ответили, что спутниковые снимки иногда искажают картину, и активисты могли принять тени облаков за пятна.

Ранее известные общественные деятели из разных стран заявили, что самое большое озеро в мире может повторить судьбу Арала. В 2024 году экологи, ученые и активисты из Казахстана объединили усилия для запуска глобального движения Save the Caspian Sea. В апреле 2025 года основатель движения Вадим Ни выступил с речью в Мажилисе и подал в суд на министерство на фоне ситуации с Каспием. По его словам, Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия уже 20 лет, но она не работает. За все время не решен даже базовый вопрос - создание постоянного секретариата.