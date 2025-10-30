В Комитете госдоходов сообщили, что иностранные маркетплейсы обязаны регистрироваться в Казахстане и уплачивать НДС - иначе они не смогут работать. Подробности рассказал руководитель управления администрирования НДС Комитета государственных доходов Едил Азимшайык, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

По словам Едила Азимшайыка, НДС при онлайн-покупках на иностранных маркетплейсах должны платить не казахстанские пользователи, а сами площадки.

"Это касается иностранных компаний. Они обязаны регистрироваться у нас в Казахстане — условная регистрация, не через юстицию. Мы введём специальный реестр, и те, кто вошёл в него, будут уплачивать НДС в бюджет с покупок наших граждан. Иностранные компании платят налог раз в месяц — до 20-го числа следующего месяца", — сказал он.

Азимшайык подчеркнул, что контроль за такими площадками будет вестись постоянно.

"Мы будем направлять уведомления о необходимости регистрации. При этом блокировка банковских операций к ним не применяется, потому что счета в Казахстане они не открывают. Для них предусмотрена иная мера: при неисполнении уведомления будет приостановлен доступ к их интернет-ресурсам", — добавил он.

Проще говоря: если иностранный маркетплейс не зарегистрируется в Казахстане и не начнёт платить НДС, доступ к его сайту для казахстанских пользователей может быть заблокирован.

"Они не смогут на территории Казахстана работать дальше без регистрации", — уточнил Азимшайык.

По его словам, выявлять нарушителей Комитет госдоходов будет совместно с Национальным банком и банками второго уровня, анализируя платежи в адрес иностранных интернет-компаний. С 2026 года ставка НДС для таких площадок, как и для всех остальных налогоплательщиков, вырастет с 12 до 16 процентов.

Напомним: с 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Порог для постановки на учёт по НДС снизится вдвое: с 20 тысяч МРП до 10 тысяч, то есть если сейчас этот налоговый режим применяется к компаниям, чей оборот превышает 78,6 миллиона тенге в год, то с нового года планку снизят до 43,3 миллиона. В результате появятся тысячи новых плательщиков НДС.